Ze tří příbramských celků působící v divizi vstoupil Tatran do jara nejlépe. Proti Soběslavi přerušil sérii čtyř porážek v řadě ve vzájemných zápasech a naopak proti Jihočechům zaznamenal nejpřesvědčivější výhru. „Povedlo se nám plnit to, co jsme chtěli. Věděli jsme, že soupeř bude hrozit z brejků, což se nám podařilo eliminovat,“ liboval si trenér Vlastimil Zelenka, který převzal tým po Ladislavu Šachovi a na lavičce si odbyl vítěznou premiéru.