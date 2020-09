Sedlčany konečně poznaly chuť vítězství. Doma přejely Cheb

Kdo si připíše první body do tabulky? To byla hlavní otázka před nedělním utkáním divize A mezi Sedlčany a Chebem – dvou týmů, které dosud měly na svém kontě nulu. Byl to nakonec domácí Tatran, který zlomil letošní výsledkové prokletí, když zvítězil jednoznačně 4:0.

