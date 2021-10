Smolná třináctka? Kdepak. Fotbalisté Sedlčan se na třináctý pokus dočkali vítězství, když na domácí půdě přetlačili v klíčovém souboji podzimu Hořovice 2:1 a připsali si premiérové tři body v letošní sezoně. Tatran zůstává i po 12. kole nadále poslední v Divizi A, ale na předposlední celek ztrácí už jen bod.

Sedlčany poprvé doma zvítězily. | Foto: Ondřej Jícha

Museli vyhrát, jinak by se dostali do hodně svízelné situace. Klíčovou bitvu však zvládli. I střelec vítězné branky David Krůta podotkl, že se odehrál spíš boj než fotbal. To nejdůležitější mají. Tři body, které je vrací zpět do hry. Konečně jsme vyhráli. Zaplať Pán bůh, že jsme to ubojovali,“ ulevil si stále ještě 21letý hráč Sedlčan.