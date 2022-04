Zajíček k Velikonocům patří, avšak na toho z Klatov by nejraději Sedlčanští zapomněli. Místo, aby si na něm smlsli, tak si pochutnal on na nich, co se gólů týče. Všechny góly západočeského celku totiž obstaral on. Nejprve se prosadil hlavou, pak propálil Glogara na bližší tyč a do třetice ho překonal z bezprostřední blízkosti. jJho tým se především díky němu a konečné výhře posunul na druhé místo v tabulce.

Tatran naopak připsal čtvrtou porážku v řadě. Navíc ani ostatní výsledky jim nepřály, protože Beroun porazil Mýto a Cheb bodoval s Lomem. Ambiciózní třetí tým tabulky porazili všichni, až na Sedlčany, i proto prohry s favority začínají být pro Tatran hodně frustrující. „Hodně! Zdá se mi, že si pokaždé dáme nějaké góly sami a to nás stáhne dolů,“ přemýšlel Michal Kdolský.

Podobně tomu bylo i v posledním případě. Klatovy se dostaly do dvoubrankového vedení, které se snažili domácí dohnat. Opět marně. Ačkoliv první gól v sezoně 28letého záložníka byl parádní, tak mu radost následně zhořkla kvůli prohře. „Jsem rád, že mi to tam konečně padlo, nicméně k bodům to nedospělo,“ smutnil po zápase.

Sedlčany i tentokrát sehrály vyrovnanou partii a snažily se držet krok, avšak získat bod, který by byl hodně cenný se jim opět nepodařilo. „Hrajeme čtyřikrát dobře, ale pokaždé bez bodu. Je to těžké. Možná nám schází trochu, štěstí, jít do vápna urvat to tam,“ přemítal Kdolský, co Tatranu chybělo k tomu, aby alespoň jednou bodoval.

Nyní však série zápasů s favority pro Sedlčany končí a nařadu přijdou utkání s hratelnějšími celky, ve který bude šance získat body a vylepšit postavení v tabulce. „Určitě se nevzdáme. Hráli jsme s těžšími soupeři, kdy se nám moc nevěřilo, teď ale máme Mýto venku, Mariánské Lázně doma a v těchto zápasech musíme bodovat,“ řekl Kdolský.

Tatran se od jara prazantuje mnohem lepšími výkony, než tomu bylo na podzim. „Fotbal nás i víc baví, což je znát i na trénincích. Teď už jenom ty body,“ podotkl záložník a jeden ze základních stavebních kamenů sedlčanského týmu.

Sedlčany – Klatovy 2:3 (1:2)

Branky: 39. Kdolský, 66. Hofman – 26., 34. a 59. Zajíček. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Trska – Heš, Guntiš. Diváci: 246.