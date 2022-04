Trenér Vlastimil Zelenka přichystal svým svěřencům strategii, která fungovala na první tým tabulky. „Soupeř byl sice na míči, tlačil nás, ale že bychom ho pouštěli do šancí, to ne,“ konstatoval kouč Sedlčan. Jeho svěřenci se v první půli nedostali do vážnější příležitosti, na druhou stranu ale na Přeštice zahráli dobře připravený blok.