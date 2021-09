Jak sám Šach říká, tak nepatří mezi ty, kteří by něco vzdávali a dál bude bojovat. A hráči jsou naladěni stejně. Pro psychiku Sedlčan je příjemný i los v následujících týdnech. Příště sice ještě hrají s Mariánskými Lázněmi, ale pak přijdou na řadu duely s týmy ze spodní poloviny tabulky a v nich určitě cítí další šanci na body a pravděpodobně také na vítězství.

Nicméně pro něj i pro celý tým je psychická vzpruha do budoucích zápasů, že Sedlčany v zápase dvakrát vedly. „Vždy je příjemnější, když se tým dostane do vedení. Když pak inkasuje gól, tak se jede dál od začátku. Zatímco když prohrává, tak je pro něj situace složitější, protože musí dotahovat. Tohle je pro naší psychiku velká vzpruha,“ kvitoval kouč.

I přes získaný bod se ale ve fotbalistech Tatranu pocity mísily. Sami hráči tušili, že doma mohly zůstat klidně všechny tři. Jenomže na obě branky dokázalo Mýto rychle odpovědět. „Tři body jsme si zasloužili. Bohužel jsme ale po našich chybách inkasovali. Je to náš nešvar, že po vstřelené brance nedokážeme udržet soupeře na distanc. Doufám, že už se to zlomí. Hráče musíme neustále napomínat,“ posteskl si kouč Sedlčan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.