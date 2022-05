Sedlčany už musely bodovat. V sobotu vyhráli jejich konkurenti, jak Cheb, tak Hořovice a situace začala být vážná. Ovšem Tatran potvrdil vzestupnou tendenci předešlých výkonů a doma se tentokrát dostal do vedení. Během chvilky se o dva góly v rozmezí šesti minut postarali Dvořák s Brotánkem a vše nasvědčovalo k tomu, že dojde k přerušení černé série pěti zápasů bez bodového zisku.

Domácí si ovšem cestu za vítězstvím pořádně zkomplikovali. Mariánské Lázně po přestávce srovnaly krok se Sedlčany a nad Tatranem začala viset hrozba další ztráty bodů. „Bohužel jsme ve druhé půli nedokázali udržet balon vepředu. Byli jsme zatažení a góly jsme dostali trošku smolný. Úplně nám nesedí bránit výsledek. Ukázala se trošku Csaplárova past,“ podotkl trenér Vlastimil Zelenka, který se přiznal, že ve chvíli, kdy na ukazateli skóre svítil stav 2:2, že už moc nevěřil.

„Musím se přiznat, že když jsem věděl, že máme prostřídáno a budeme to mít hodně složité. U hráčů se objevil chtíč zápas rozhodnout. Bylo na nich vidět, že věřili, což bylo hodně důležité,“ mínil trenér Sedlčan.

Rozhodující chvíle přišly v závěru utkání. Hosté mohli dokonat obrat snů, po krásné kombinaci ale jejich útočník při zakončení minul míč, klopýtl a spadl na zem. V tu chvíli před ním stála jen prázdná brána. Udeřilo tak na druhé straně. Sosnovec si hodil ve vápně míč do středu a nechal se zfaulovat. Penalta! Brotánek ji vzal na sebe a bezpečně proměnil. V úplném závěru šly Mariánské Lázně do vabanku, který vyústil v definitivní rozuzlení. Do útoku šel i gólman, avšak Západočeši propadli a Habart po dlouhém výhozu Dřevojana zvýšil na konečných 4:2.

„Konečně se k nám otočilo štěstí čelem,“ ulevil si trenér Sedlčan. Tatran díky výhře zůstal nadále na čtrnácté pozici a odrazil útok Hořovic, navíc má stále na dostřel i Cheb. Máme čtyři body na záchranu, což je pořád hratelné. Kdybychom prohráli, tak už bychom to měli hodně těžké,“ konstatoval Zelenka s tím, že jeho svěřenci potřebovali podle jeho slov výhru jako sůl a kouč doufá, že se výhra projeví i na morálce už během tréninků.

Sedlčany – Mariánské Lázně 4:2 (2:0)

Branky: 33. a 88. (p) Brotánek, 27. Dvořák, 90+4. Habart – 65. Nedbalý, 78. Skopový. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Langmajer – Hodek, Mazanec. Diváci: 208.

Sedlčany: Dřevojan – Hofman, Repetný, Lípa, Brotánek – Kdolský (68. Krůta), Hanuš, Dvořák, Novotný (61. Sosnovec) – Haas (85. Haas), Sochůrek (61. Habart).