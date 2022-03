O tom, že Sedlčany udělaly oproti podzimu značný pokrok, se přesvědčili hráči Lomu. Domácí chtěli na vlastní půdě napravit předchozí zaváhání v Berouně, kde nečekaně prohráli a tak jejich motivace byla snadná. Hosté nicméně ale nepřijeli na půdu favorita pouze zaparkovat autobus a vyčkávat na smrt. Podle trenéra Zelenky byl první poločas nahoru dolu, že by si Sokoli ale vypracovali vylouženou šanci, to ne.

Klíčový moment tak přišel ve 40. minutě, kdy domácí hráč upadl po souboji uvnitř šestnáctky a rozhodčí nařídil penaltu. „Udělali jsme chybu v rozehrávce. Musiol se dobře dostal do vápna, udělal kličku,“ popisoval trenér Sedlčan, který den po zápase celou situaci zkoumal na videu. „Podle mě nebyla. Rameno na rameno, akorát neustál souboj,“ poznamenal Zelenka. Nicméně nebylo mu to nic platné a sám faulovaný proměnil.

Sedlčany statečně bojovaly i po obrátce, nicméně chyběla jim finální fáze v zakončení. „I druhou půli jsme byli hodně nebezpeční, nicméně jsme příležitosti nedotáhli do konce. Měli jsme jich hodně takových pološancí,“ řekl kouč Tatranu. Jenomže bez efektu. A tak Lom zvýšil, kdy Brazilec Frizoni ve skluzu dostal míč do branky. „Ve druhé půli to však byla naše jediná kloudná akce. V prvním poločase jsme si vypracovali vyloženější šance, zatímco druhá půle se odehrávala spíš uprostřed hřiště a bylo tam hodně nepřesností,“ nebyl moc spokojen s výkonem svých svěřenců kouč Marek Císař.

Nakonec ale i on bral vítězství a tři body. „Věděli jsme, že Sedlčany přijedou povzbuzeny dvěma výhrami z posledních utkání a budou chtít urvat nějaký ten bodík i u nás. Proto jsme nic nepodcenili a k zápasu přistoupili zodpovědně od prvních minut,“ uvedl trenér domácích. Tatranu se navíc v boji o záchranu opět o něco zkomplikovala, protože Cheb překvapivě vyhrál na půdě Doubravky a dotáhl se na rozdíl jednoho bodu.

Lom – Sedlčany 2:0 (1:0)

Góly: 40. Musiol (pen.), 66. Frizoni. Rozhodčí: Peschel - Hányš, Šmat. ŽK: 1:3. Diváků: 210.

Lom: Matoušek – Madar (77. Kavka), Grobár, Mácha, Vysušil – Janů, Pfeifer, Neužil, J. Rabiňák (87. Do Trung) – Frizoni (70. M. Rabiňák), Musiol.

Sedlčany: Dřevojan – Hofman, Krůta (72. Čipera), Sosnovec, Brotánek – Kdolský, Repetný, Hanuš, Dvořák (72. Kouklík) – Sochůrek (58. Haas), Sirotek (64. Habart).