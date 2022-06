Když vstupovali do divize, všichni jim říkali, že jsou blázni. Fotbalisté Tochovic však ale tato slova v průběhu sezony vyvrátili a zejména na jaře si vybudovali i respekt, když dokázali porážet i přední celky Divize C. I díky problémům Vltavínu v ČFL se nakonec udrželi ve čtvrté nejvyšší soutěži a odměnou jim je přesun do přijatelnější skupiny A, co se týče vzdálenosti. Rok plný absolvovaných štrek vyšel na nejmenší divizní vesničku na 650 tisíc korun. Přitom sezonu absolvovala s rozpočtem na A třídu.

Tochovice mají za sebou první sezonu v divizi. Vstupovaly do ní coby nováček. Jaký byl uplynulý ligový ročník?

Za prvé se jednalo o obrovskou zkušenost pro nás pro všechny. S takovou soutěží měli zkušenosti tři hráči, maximálně čtyři, protože jsme udělali v půlce sezony posilu, která byla z vyšší ligy. Jinak všichni si postup vykopali od I. A třídy do divize. Samozřejmě prošli kvalitní mládeží v Příbrami, kde hráli za ligovou kategorii do 19 let. Takže velká zkušenost pro nás.

Stálo to za to jít do divize?

Určitě, byť jsme jezdili 300 kilometrové vzdálenosti. Zkušenost byla ale pro nás obrovská. Samozřejmě jsme si prošli krizovými situacemi, když skončili trenéři, kteří tady udělali obrovský kus práce, za což jim patří velké poděkování. Vlastně dali tým se mnou do kupy a měli velkou zásluhu, že se fotbal v Tochovicích nachází na takové úrovni. Každopádně si myslím, že jsme nejmenší obec ve všech divizích. Hrajeme ji s tím, co máme a s rozpočtem na A třídu.

Do divize jste ale šli s tím, že jste věděli, že budete muset absolvovat takové štreky. Nelitujete toho rozhodnutí zpětně například, co se týče finanční stránky?

Tím, že jsme koupili autobus do vlastního majetku za velmi zajímavých podmínek, tak nás to nevyšlo tolik. Samozřejmě šlo všechno nahoru, ale částka, která byla za autobus, se nám zaplatila za jednu sezonu. V tomhle problém nebyl. Divize je pro nás velmi náročná soutěž, co se týče financí. Tohle je strašně složité a i jednání se sponzory, kterých je málo.

Na kolik vás vyšel uplynulý rok v divizi včetně absolvovaných štrek?

Když to tak vezmu, tak přibližně na 650 tisíc korun.

Když jsme se bavili v létě před sezonou, tak jste říkali, že si o vás ostatní myslí, že jste blázni. Co slýcháte nyní?

Vesměs máme dobré ohlasy. Myslím si, že nám fandily, protože Sedlčany a Dobříš spadly do kraje už tři kola před koncem. Jsme jediní, kteří se dokázali udržet v divizi. Je pro nás nesmírná čest, že ji můžeme v našem areálu hrát. Diváků chodilo jedno z nejvíc oproti ostatním stadionům, v průměru 250 a jsme velmi spokojení. Uvidíme co bude. Spokojenost velká. Nadšení bylo a pořád je.

Nicméně sezona byla pro vás hodně komplikovaná a strastiplná. Kde jste si ji nejvíce ztížili?

V prvních devíti kolech, kde jsme udělali dva body. Nezískávali jsme je doma s Horky, Náchodem, což byly zápasy, které jsme měli zvládnout. Byli jsme lepší v herní fázi, jenom jsme nedávali góly. Tím, že jsme doma nebyli schopni do osmého kola vybojovat bod, vidím jako velký problém, který byl a utkání jsme měli zvládnout. Stačila z nich remíza.

A co například duely s Kutnou Horou?

Ten zápas ve mně leží doteď. Byly tam milníky. Tím, že jsme prohráli, tak skončili trenéři, kteří přestali mít energii a chuť. Musel jsem hledat nového trenéra, což se povedlo. Tým dal trochu psychicky zase dohromady a spadlo to z něj. Kádr přemýšlel trošku jinak. Remíza tam byla větší zklamání než domácí výprask 3:7.

Co vám divize ukázala ohledně infrastruktury klubu a všeho okolo?

Samozřejmě nám ukázala, že máme zázemí, které neodpovídá divizi a snažíme se ho vylepšit se starostou obce, jak by měla proběhnout rekonstrukce a přístavba kabin a umělé hřiště, které by bylo menší 50x30. Prokázalo se, že v tomhle směru jsme úplně jinde. Víme, že v tomhle ohledu jsme nejhorší. Možná, že nám to i někdy pomohlo, protože některé týmy byly naštvané a stěžovaly si, že zázemí je nic moc. Hřiště zas tak špatné není a na jaře jsme potvrdili, že proti dobrým, silným týmům hrát umíme a nám to i samozřejmě pomohlo.

Jedním z týmů byla například Čáslav, jež si stěžovala právě na zázemí. Bude vylepšení v této oblasti číslo jedna, na které se budete v letní přestávce soustředit?

Budeme se snažit s tím něco udělat. Hlavní slovo v tomhle má ale stejně starosta. Věřím, že najdeme společnou řeč, jak by to šlo vylepšit, než budou nějaké dotace. Rozpočet obce, tím jak je malá, je omezený. Na druhou stranu nikdo jiný než Čáslav to neřešil. Všichni chtěli hrát evidentně fotbal. Čáslav je velké město a má jiné podmínky. Tím, že tady prohrála 0:3 a trochu to neunesla, tak to mohlo hrát roli. Oni mají areál na druhou ligu, který my nemůžeme mít.

Jaká je ohledně tohohle aktuální situace?

Máme podané dotace, na které čekáme. Jelikož celou záležitost nedokážeme ufinancovat z vlastních zdrojů, takže vyčkáváme na to, co bude dál. Jsme odkázáni na to, že nějakým stylem proběhne dotace a uvidí se. Něco zlepšíme určitě, například sociální zázemí pro hostující tým. Dodáme jim WC, jež tam chybí.

A co se týče hráčského kádru. Dojde ke změnám?

Mančaft by měl vesměs zůstat. Samozřejmě bychom chtěli někoho přivést, abychom byli zkušenější. Máme zkušenosti, takže to beru tak, že parta, která tady je, by měla zůstat. Nemám informace o tom, že by někdo odešel. Je možné, že jeden až tři hráči můžou skončit. Pokud tak nastane, tak věřím, že je vhodně nahradíme a kádr doplníme. Uvidíme, co bude. Chceme hrát divizi s hráči, kteří tady jsou. Doufám, že se nám uzdraví i další trio, jež jsou zranění.

Nyní jste druhým nejvýše postaveným celkem v regionu hned za Příbramí. Jaké to je být jedním z lídrů celého okresu?

Je to až trošku úsměvné. Města jako Dobříš, Sedlčany nebo Příbram, jsou oproti nám velikání. Tím, že máme odchovance z 1. FK Příbram, které jsme získali. Strašně si toho vážíme.