Tochovice měly výborný vstup do utkání. Už v patnácté minutě vedly 3:0 a bylo otázkou, jak vysokým rozdílem utkání skončí. „Zápas měl od nás parametry do dvacáté minuty. Když se budeme prezentovat takhle, tak se o nás nebojím,“ prohlásil trenér Erik Šlechta. Jenomže pak přišlo od jeho svěřenců neskutečné polevení a i sám kouč přiznal, že pak už na hřišti nebylo od jeho týmu vidět, co by přesně chtěl.