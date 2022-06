V áčku si výhrou 1:0 v Plzni Petříně polepšily Hořovice. Vyhráno ale ještě nemají. Pokud se nechtějí spoléhat na výsledky namočených v zamotané skupině C, musí v posledním kole porazit Cheb.

Podobně jsou na tom ovšem i zbylí dva ohrožení Středočeši právě v céčku. Tochovice udržely reálnou naději výhrou nad Benátkami, Poříčany naopak prohloubily svou krizi domácím nezdarem s Náchodem.

Vytoužený postup Kralup! Slavila i legenda Sparty: Jsme rádi, soupeř byl výborný

Oba se shodně mohou spolehnout na to, že výhra v posledním kole pro ně znamená záchranu, porážka naopak pád a remíza naději při určité konstelaci výsledků. Rozdíl je pak v tom, že Tochovice si to na závěr ve Dvoře Králové rozdají kdo s koho s podobně ohroženými domácími, zatímco nejvýše hrající celek z Nymburska čeká v Kolíně už jistě postupující suverén soutěže.

Jak Deník v neděli ověřil u předsedy sportovně-technické komise pro české soutěže, mohly by při nepostupu ani jednoho klubu z ČFL do druhé ligy, spadnout do kraje dokonce dva celky ze třináctých míst. Samotný Zdeněk Bárta ale jedním dechem doplnil, že tuto variantu nepředpokládá. V baráži vítězů jednotlivých skupin ČFL se v tomto týdnu utkají o FNL béčko pražské Slavie a Zápy.

To jiné týmy už mají od víkendu své jisté. Zpečetěné divizní dny spolu s Horkami nově odpočítává Kutná Hora, která nezvládla udržet naději v klíčovém domácím duelu s Dvorem Králové.

FOTO: Tak jsme první no có….. Sokoleč slaví postup do krajského přeboru!