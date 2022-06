Jenomže Tochovice právě doplatily na spalování šancí, céž se projevilo právě ve druhém poločase, kdy domácí začali otáčet skóre ve svůj prospěch. "Pohřbili jsme se sami. Nedali jsme čtyři tutovky. Mělo to být v klidu 3:0 pro nás, ale nedávali jsme šance. Kdybychom dali druhý gól, tak bylo asi hotovo. Po celý zápas jsme byli nebezpečnější, akorát jsme měli čtyři šance, které jsme nedali," přemítal předseda Tochovic.

Dvůr Králové totiž zkraje druhé půle srovnal a v tu chvíli se zachraňoval on. Pro hosty byla i remíza málo. "My jsme pak ještě hráli. Srovnání přišlo začátkem poločasu, takže času zbývalo dost a pak jsme dostali zpoza vápna gól k tyči," smutnil 41letý Černý. Tochovice v tu chvíli prohrávaly 1:2.

Jejich trable pokračovaly i nadále. Čtvrt hodiny před koncem se nechal vyloučit po druhé žluté kartě Sirotek, kterému ujely nervy a pustil se do kritiky rozhodčího. K tomu navíc vyběhl na hranici technické zóny a tak ho sudí poslal do sprchy. Tochovice nakonec tedy závěrečnou bitvu o všechno prohrály. Stále však doufají, že by se mohly udržet. Podle informací Deníku totiž existuje šance, že by měly zůstat v divizi kvůli problémům Vltavínu v ČFL a ohledně odmítání postupů pražských celků. Vše má však v rukou Řídící komise pro Čechy, která rozhodne o jejich osudu.

Dvůr Králové - Tochovice 2:1 (0:1)

Branky: 56. Plašil, 71. Fejk - 22. Čížek. ŽK. 6:5. ČK: 0:1. Rozhodčí: Kastl - Špindlerová, Langmajer. Diváci: 350.

Tochovice: Beran - Vokurka, Janů, Dušek (87. Dušek), M. Čížek (65. Mourek) - Matoušek (77. Vašek), Pazderník, Tošovský (87. Balík), Pazderník, Sirotek (65. Jendruščák), J. Čížek - Vlček.