„Prohra z penalty mrzí. Měli jsme dvě gólové šance, které jsme měli problém vyřešit,“ litoval kouč Filip Dort. Jinak se ale Dobříš vrátila k trápení, které jí doprovází celé jaro. Hráči z Brodu měli od začátku přeci jen mírně navrch. „„Prvních patnáct minut jsme byli mírně lepší, bohužel jsme přišli kvůli zranění o Medka,“ podotkl vedoucí hostujícího mužstva Jan Křen. Do přestávky ještě zahrozil Moravec, s jeho pokusem si ale Weber poradil.

Chvíli po změně stran přišla velká šance domácích, jediná za celý zápas. Brankář Přibyl však střelu z malého vápna vyrazil a následnou dorážku zachránil před brankou Carda. Z následného protiútoku byl ve vápně domácích faulován Honc a rozhodčí nařídil penaltu. K té se postavil Kubiš a s přehledem proměnil. „Zahodíme velkou příležitost a pak vzápětí vyrobíme takhle naivní penaltu,“ kroutil hlavou Dort. Jinak ale neměl svým svěřencům co vytknout.

Co se týče výkonu, tak byl spokojený. „Zase jsme si dokázali, že dokážeme držet krok i s týmy, které jsou na předních příčkách,“ pronesl dobříšský kouč. V závěru utkání se domácí tlačili hodně dopředu, tlak byl ale křečovitý a hosté si vítězství již pohlídali. V poslední minutě připravil Moravec tutovku, kdy na přední tyči vybídl ke skórování Fikejze, ten však trestuhodně neproměnil. „V Dobříši jsme získali zaslouženě tři body,“ konstatoval Jan Křen.

Na domácích se mohla projevit i psychická deka z toho, že týmu chybí střelci a hlavně góly. „Když je nedáváme, tak hráči to cítí. Každý se k tomu postaví jinak a vytváří na sebe jiný tlak. Pro psychiku by byl daleko menší problém, stříleli branky a prohrávali, ale my je nedáváme,“ konstatoval Dort. Na jeho svěřencích je ale pořád stále vidět odhodlaní, že chtějí zlomit špatnou sérii, avšak zatím bez výsledku.

Dobříš – Český Brod 0:1 (0:0)

Branky: 50. Kubiš (p). ŽK: 3:1. Rozhodčí: Svoboda – Novotný, Klečka. Diváci: 190.

Dobříš: Weber – Procházka, Pokorný, Horáček (70. Liška), Talůžek, Puchmajer, Janda (70. Kozohorský), Soukup, Machač, Píša (46. Čížek), V. Šrain.

Český Brod: Přibyl – Václavík (46. Honc), Nekolný, Kejha, Carda – Palečko (84. Obermajer), Medek (20. Kocourek), Kubiš, Franc, Moravec – Fikejz.