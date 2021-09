Tochovice i v Krkonošském podhůří dělaly, co mohly, aby získaly alespoň bod. Právě Sirotek po nádherné individuální akci snížil a dal hostům naději. Vzápětí ji jim však vzal po rohovém kopu Jirousek a nádherně proměněným přímým kopem pohřbil Zieris.

Chtěli zlepšit defenzívu, ale stále mají na čem pracovat. Tochovice opět propásly začátek zápasu, kdy v páté minutě otevřel skóre po krásné kombinaci domácích Štěpánek a ještě do poločasu zvýšil vedení Trutnova Brejcha, který zůstal osamocený z druhé vlny a z prostoru pro penaltu lehce přidal druhý gól Trutnova.

Už z toho začíná být pomalu tradice. Soupeři v Divizi C trestají Tochovice při každé příležitosti. Naposled tak učinili fotbalisté Trutnova, kteří v 8. kole zvítězili 4:2. Utkání ozdobily pěkné gólové akce na obou stranách. Nováček soutěže ale stále platí vysokou daň a nejbližší konkurenti v tabulce se začínají vzdalovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.