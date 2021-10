Klíčová pasáž celého zápasu nastala mezi 24. a 29. minutou. V tomto rozmezí Berounští třikrát udeřili ze standardní situace a prakticky rozhodli o osudu utkání. „Do této chvíle jsme ale byli jednoznačně lepším mužstvem. Domácím stačila první standardní situace a šli do vedení,“ smutnil trenér Ladislav Šach. Hráči Unionu pak skórovali podobným způsobem ještě dvakrát a vytvořili si pohodlný náskok. „Bohužel naši hráči jsou nepoučitelní,“ ulevil si sedlčanský trenér.

Přitom stačilo málo a Tatran by šel do vedení. Do vedoucího gólu soupeře byl lepším týmem a k dispozici měl velký počet rohových kopů. Po jednom trefil Soldát břevno. Prosadil se však až Hanuš. Také ze standardní situace a dal hostům ještě naději na pomyslný zvrat.

Do druhého poločasu šly Sedlčany s jasným cílem – zápas otočit a konečně poprvé v sezoně vyhrát. Veškeré naděje jim ale vzal v 51. minutě Jakub Krůta, který se opět trefil po standardní situaci a vrátil domácím třígólový náskok. „Bohužel je to pořád dokola – hrubé individuální chyby nás stojí body,“ naříkal Šach. Situace začíná být pomalu vážná. Do konce podzimní části zbývá odehrát v Divizi A čtyři kola a Sedlčanům začínají soupeři odskakovat. Na předposlední Hořovice ztrácí už tři body.

Beroun – Sedlčany 4:1 (3:1)

Branky: 25. a 51. J. Krůta, 24. Landa, 29. Pipiška – 36. Hanuš. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Furiš. Diváci: 84.

Sedlčany: Dřevojan – Kdolský, Sosnovec, Repetný, Haas, Lípa (46. Habart), D. Krůta (58. Hašek), Dvořák (88. Sirotek), Hanuš, Brotánek (34. Novotný), Soldát (88. Kouklík).