Mezi prvními příchozími je brankář Dědek, se kterým jste spolupracoval už před časem v Neratovicích. Plánujete podobně doplnit tým podle svých představ?

Měli jsme oslovené hráče spíše z vyšších soutěží, což nám nedopadlo. Víceméně ale máme skoro všechny posty zdvojené, na některé máme dokonce i tři varianty. V hledáčku máme asi ještě dva hráče. Spíše do kraje hřiště. Aby nám pomohli, musí být opravdu top.

Potkal jste v týmu i někoho, s kým jste spolupracoval už dříve?

V širším kádru áčka je Honza Kadeřábek, který pravděpodobně bude hrát za béčko, ale trénuje s námi. Měl jsem ho v Úvalech i tenkrát v dorostu na Xaverově. Viktora Šimečka, který je pilířem zálohy, jsem trénoval v Kolíně. Petra Vobořila znám dlouhodobě z Ostré. Odcházel z Poděbrad v době, kdy jsem tam naopak přicházel. Vznikla paradoxně úsměvná situace, kdy jsem ho nejdříve přemlouval, ať do Benátek nejde, a pak jsem mu říkal, ať tu zůstane.

Boleslav je v Rakousku. Zahraje si proti Maďarům a Italům

Ještě k Dědkovi, který už patří Benátkám. Cítili jste potřebu posílit na brankářském postu?

Jako Benátky máme ambiciózní cíle, neříkám, že úplně top, ale rozhodně chceme hrát v horní polovině. Na to, abyste co nejvíce vyhrávali, potřebujete hodně vyrovnané gólmany, kdyby se některý zranil. Zažil jsem něco podobného už v Neratovicích, když se zranil Dědek a musel chytat kluk, který vyšel z dorostu. To se nám nesmí stát. Zároveň na ně konkurencí zvyšujeme tlak.

Když už jste naťukl cíle… Benátky naposledy skončily šesté, což by většina klubů brala jako super umístění. Tady ale sahají ambice výš. Cítíte to tak?

Když jsem jednal s předsedou, tak to byla vlastně první věc, kterou mi řekl. Že šesté místo neodpovídá podmínkám, jaké realizační tým a hráči mají k trénování. To je asi jednoznačná odpověď.

Jak se tyto podmínky zatím jeví vám?

Co se týká trénování, tak jsou na perfektní úrovni. S tím mohu být spokojený jako člověk, který má nástroje s týmem něco dělat. Otázka, do jaké míry se to podaří.

Příprava: Dobrovice držela krok s třetí ligou, smírně i rezerva Boleslavi

Už na začátku srpna vás čeká první ostrý zápas. Jak máte rozvrženou přípravu, která je v létě hodně krátká?

Vstoupil nám do toho ještě pohár, jehož první kolo se odehraje hned mezi prvními mistráky. Tím, jak je příprava krátká, musíme udělat co nejvíce práce a poznání v nejbližších dvou týdnech. Máme teď zápas s Mladou Boleslaví B, kde to už bude o něčem jiném. Budeme už chtít jít i do taktických věcí. Pak nás čeká v uvozovkách generálka s Živanicemi, která pro nás bude už ostrým testem. Na oba zápasy se těším. Pozná se, jak jsme na tom a co bude potřeba zlepšovat. Myslím, že bude spíš běh na delší trať. Ty čtyři týdny přípravy v novém prostředí, kdy musíte navnímat spoustu nových hráčů, kterých bylo na prvním tréninku pětadvacet, je hodně práce. Naštěstí mám asistenta Honzu Kyselu, který prostředí zná, je strašně platný a velmi pomáhá.

Máte informace, ať už od něj či vedení, v jaké konkrétní herní stránce tým nejvíce tlačila bota?

Snažíme se tyto informace spíše sami zjistit a zapracovat na tom. Myslíme si, že kádr není vůbec špatný, nechybí v něm konkurence. Co jsme se bavili spíš obecně, tak problém byl v zápasech venku, odkud se tak úplně nevozily body. Kde byly příčiny, se nám snad ukáže.