Vzhledem k tomu, že tým sehrál pouze jedno přípravné utkání, tak nelze moc nějak taktizovat. „Předpokládám, že v rámci svých možností bude výběr Libereckého kraje dobře připravený. I my jsme se snažili připravit. Odehráli jsme jedno přípravné utkání s Kolínem. Bude to padesát na padesát. Chceme postoupit, ale to chce samozřejmě i soupeř,“ má jasno hlavní trenér středočeské reprezentace Milan Kormaník v jehož výběru se představí i dva hráči z Tochovic Josef Čížek a Petr Sirotek.

Středočeši staví za pochodu fotbalovou reprezentaci. Zahraje si o „Evropu“

„Určitě je to velká motivace. Pro mě je sice přednější, abychom se zachránili s Tochovicemi, což má pro mě přednější váhu. I tak tomu dám samozřejmě maximum i na výběrech a budeme chtít postoupit určitě dál,“ řekl Petr Sirotek, který má zkraje jara zatím formu a trefil se ve třech z pěti soutěžních utkání. Společně s Čížkem má ale pouze jedinou šanci, Regions Cup se hraje totiž vyřazovacím pavoukem a pouze vítěz jde dál. Nejúspěšnější kraj z Česka se následně kvalifikuje na mezinárodní turnaj, který už bude mít parametry a zázemí hodnotné velkému reprezentačnímu turnaji EURO.

Čížek se Sirotkem se navíc tak ocitli a zanedlouho se opět dostanou do situace, kdy v jednu chvíli hráli se soupeři z Kolína respektive poté se utkají s Kutnou Horou v přímém souboji o sestup, a nyní budou muset spojit síly, aby společně porazili Liberecký kraj. „Bylo to zajímavé. Hrajete s nimi a potom proti. Zase jsme si vyzkoušeli něco nového,“ ušklíbl se Sirotek.

KANONÝR DENÍKU: Sirotek splácí trenérovi důvěru i jako kapitán

Pro tentokrát musí jít rivalita stranou, což oba tochovičtí zástupci pocítili na Velký pátek, kdy se postavili proti Kolínu, avšak tři dny před utkání hráli s několika jeho hráči v přátelském utkání právě proti lídrovi Divize C. Úderem půl šesté nyní budou hrát o možnost zabojovat o účast na mezinárodním turnaji. „Dám tomu maximum a budu se snažit, abychom vyhráli celou soutěž,“ prohlásil Sirotek.