Podpořený třemi góly vepředu. Hrálo se ve druhé půli o to snáz?

Jednoznačně! O poločase jsme si udělali polštář, byl znát.

Dozadu jste odehráli nejlepší zápas. Byly klíčovější góly nebo obrana?

Z mého pohledu obrana podpořená útokem samozřejmě (směje se). Jsme tým. Nejenom obrana brání a útok útočí.

Nyní se dočkáte anglického týdne a dohrávky s Kutnou Horou. Jak je důležitá výhra nad Čáslaví před tímto duelem?

Body potřebujeme a snad nás nakopne k tomu, abychom udělali další i ve středu s Kutnou Horou. Musíme se od toho odrazit a nechat si body doma.

FOTO: Tochovice doma na favority umí. Záchrana je zase o něco blíž

Padat by přitom měly až čtyři týmy. Pořád jste tedy na hraně. Jak je tohle i přes vítězství náročné?

Je to dost těžké. Všichni to máme v hlavě. Na druhou stranu jdeme zápas, od zápasu a myslíme na konkrétní utkání. Tabulku ale řeší každý. Musíme sbírat body tak, abychom v poslední čtveřici nebyli a uděláme pro to maximum.

Rozhodne o tom už středeční duel?

Je to hodně slibné. Uvidíme. Samozřejmě je to v našich nohou a částečné i není.

Duel s Kutnou Horou bude specifický, hrát se bude ve středu večer. Jaký to bude zápas?

Doufám, že nás přijdou diváci podpořit a že se bude hrát dobrý fotbal, kde padne hodně gólů. A Tochovice vyhrají!

Opravdu padne hodně gólů, nebo sto bude spíš zápas obran?

Duel s Čáslaví nám ukázal, že dokážeme hrát i se silnějšími soupeři. Věřím, že tohle budeme praktikovat i proti Kutné Hoře a náš výkon bude podpořen góly. Vepředu máme velkou sílu a hčáti tam jsou opravdu utkání.

Bude sebevědomí o to víc podpořené, že se vám na jaře až na prohru s Kolínem doma daří?

Je to tak. Trošku jsme se na to připravili, potrénovali. I tým se trošku stmelil, i když jsme teď zdravotně polámaní. O to víc jsme se semkli a body jsme udělali. Všechno je o tom, že to máme hlavách. Parta, kterou tady máme, je super a jsem rád, že jsem tady mezi kluky.