Do Tochovic měl nakročeno už v létě, musel si ale půl roku počkat. Nakonec fotbalový záložník Šimon Sosnovec přišel do kádru účastníka divize až v zimě. Bývalý klub ze Sedlčan mu dal zelenou a tak se na jaře opět prohání místo v krajském přeboru opět ve čtvrté nejvyšší soutěži. „Jsem rád, že se vše podařilo a že mám možnost si jí znovu zahrát,“ řekl 20letý perspektivní hráč.

Šimon Sosnovec v dresu Tochovic. | Foto: Ondřej Jícha

Rok se s rokem sešel a opět kope divizi. Podzim ale musel strávit v krajském přeboru. Tehdy mu daly Sedlčany stopku. „Ze začátku jsem celou záležitost kousal těžko, takže jsem byl hodně naštvaný. Postupem času mě to ale přešlo a věděl jsem, že v půlce sezony mě pustí a budu moct odejít,“ vrátil se k celé situaci Sosnovec.

„V Sedlčanech se drží taková tradice, že když chce jít někdo do vyšší soutěže, tak mu nebráníme. V létě byla situace dost kritická, tak jsem řekli, že ho teď pustit nemůžeme, protože by bylo málo lidí,“ uvedl v únoru na pravou míru trenér Tatranu Vlastimil Zelenka. Výkonný výbor dodržel slovo, Sosnovcovi nedělal problémy a v zimě ho v klidu ho pustil. „Nechceme klukům bránit v tom, aby se mohli zlepšovat a hrát vyšší soutěž,“ podotkl kouč.

Jarní část tak Sosnovec obléká už černý dres a kope za Tochovice. „Je to velký rozdíl, ale pořád za mě stejný soubojový fotbal. Styl je ale za mě trošku jiný. Chceme hrát víc kombinačně, než jsem byl zvyklý,“ přiznal 20letý záložník. „Za mě krok k lepšímu, přeci jenom se tady hraje vyšší soutěž a jsou tady ambice,“ dodal vzápětí.

I přes vleklé potíže se ale s bývalým klubem rozešel v dobrém. „Na Sedlčany vzpomínám rád. Strávil jsem tam velkou část života. Děkuji jim za všechno, co pro mě udělaly,“ uvedl na pravou míru Sosnovec. Nyní ho ale s Tochovicemi čeká stejná makačka, jako loni s Tatranem, tedy udržet v novém působišti divizi. Zatím se ale společnými silami nachází v sestupovém pásmu, i přes poslední výhru nad Rokycany 3:0. „Pořád je o co hrát a do každého jdeme na sto procent s tím, že musíme. Takže větší motivace,“ zdůraznil Sosnovec.

