Celkem poklidnou výhru o tři branky a s nulou na kontě označil kapitán Robert Talůžek za nejjednoznačnější vítězství. „Ostrov neměl nic. I když jsme nějaké šance zahodili, tak jsme ve druhé půli přidali dva góly a bylo to jenom o tom, udržet nulu pro Radima (brankáře Webera),“ řekl lídr Dobříše. On sám otevřel skóre ve 29. minutě, když skóroval po rohovém kopu z malého vápna a celou situaci mu připravili spoluhráči. „To se nedalo nedat!“ prohlásil.

Domácí byli po celý zápas lepší a Ostrov se jen sporadicky dostával alespoň před Webera. A když Procházka v 51. minutě dotlačil míč do brány, bylo prakticky hotovo. Dobříš sice skórovala už před tím, jejich radost ale překazil ofsajd. Její hráči ale byli tak nastartovaní, že Ostrov byl bez šance. Celý zápas ukončil krásnou dalekonosnou střelou Puchmajer.

Dobříš začala pravidelně bodovat s příchodem školního roku a za poslední měsíc si připsala deset z celkových třinácti získaných bodů. „Každý je pro nás vzpruhou. Tabulka je vyrovnaná, sedm bodů schází na třetí místo a šest zase ode dna,“ uvedl Talůžek.

Spouštěcím bodem se stalo domácí utkání s Kladnem, kde sice Dobříšští byli horší, přesto ale utkání zvládli v poměru 2:1. „Možná jsme si začali víc věřit. Zvlášť po takovém zápase, kdy se nám herně nedařilo a stejně jsme ho byli schopni vyhrát. V divizi kromě prvních dvou týmů není nikdo odskočený a můžeme vyhrát s kýmkoliv, a když budeme bojovat, jsme schopni porazit kohokoliv a soupeře pod námi přehrát,“ prohlásil Talůžek.

On i celý tým se drží zásadně jedné tradice. Pokud to jde, tak vždy volí strany tak, aby ve druhém poločase hrála Dobříš zleva doprava. „Za deset let, co jsem v Dobříši kapitánem, se snažím vybírat stranu tak, abychom druhou půli hráli k hospodě. Už když jsem přišel, tak to tady bylo takhle zaběhlé,“ konstatoval Talůžek a zvyk se mu vyplatil i nyní. Jeho spoluhráči přidali dvě branky a potřetí v řadě zvítězili na vlastním hřišti.

Dobříš – Ostrov 3:0 (1:0)

Branky: 29. Talůžek, 51. Procházka, 87. Puchmajer. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Baum. Diváci: 270.

Dobříš: Weber – Procházka, Pokorný, Horáček, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain (74. V. Šrain), Junek, Kilián (80. Knyzaev), Machač (40. Čížek), Kozohorský (80. Liška).