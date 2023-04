Jednu z posledních šancí odrazit se k vyšším příčkám a pokusit se vyhnout sestupu měli fotbalisté Tochovic. V domácí dohrávce 17. kola divize ale i přes vedení, které jim zařídil matador Jendruščák, prohrály s Klatovy 1:3. Z předposlední patnácté příčky ztrácí na třinácté Mariánské Lázně propastných osm bodů. K tomu navíc ještě hodně těžký los do zbytku jara.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili ve středeční dohrávce 17. kola divizní skupiny domácí Tochovice 3:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Hosté přijeli do Tochovic s novým koučem. Poprvé nastupovali pod vedením Vladimíra Lešetického. Potřebný impulz se v jejich případě dostavil. Hlavičkou sice otevřel skóre už 42letý veterán Jendruščák. „V prvních dvaceti minutách byli lepší domácí a zaslouženě se dostali do vedení. My bohužel špatně obsazovali střed hřiště a nechali Tochovice celkem snadno kombinovat. Pak jsme ale převzali iniciativu a podařilo se nám ještě do konce prvního poločasu srovnat," popisoval obraz hry v úvodní půli předseda západočeského klubu a dočasný asistent trenéra Jindřich Sojka.

Klatovům se podařilo ve druhé půli otočit skóre na svou stranu, když se po dvaceti minutách hry prosadil Ferko a na něj pak navázal ještě Presl. Domácí se hnali za vyrovnáním, avšak promarnili slibné šance volající po snížení a nechali na vlastním hřišti další důležité tři body.

Zápas blbec. Jiskra uhasila Tochovice, těm se snížila šance na záchranu

„Ve druhém poločase jsme dokázali využít šancí, které jsme si vypracovali a důsledně bránili. V závěru jsme měli velké štěstí, protože Tochovice spálily dvě tři gólové příležitosti. Vyhrál produktivnější tým," uznal Sojka.

„Pro nás teď začíná strašně těžká mise. Nedokážeme využívat naše šance a naopak chybami je soupeři darujeme. Nemůžu skoro nic vytknout naší mezihře, která vypadá na divizní tým nadstandardně, ale zápasy se rozhodují ve vápně a kolem něj. Tam to od nás není dobré. Dokud není konec, budeme bojovat,“ hlesl trenér domácího celku Erik Šlechta. Tochovice ale mají do konce jara velmi těžký los. Doma budou sice hrát s Doubravkou a Horní Břízou. Jinak je čekají týmy na prvním až šestém místě. Boj o záchranu tak bude hodně náročný.

Tochovice - Klatovy 1:3 (1:1)

Branky: 18. Jendruščák - 26. Krejčiřík, 65. Ferko, 79. Presl. Rozhodčí: Trska - Hlaváček, Hes. ŽK: 1:2. Diváci: 150.

Tochovice: Beran - Janů (87. Krotký), Jendruščák, Dušek, Mourek (73. Hadáček), Sirotek, Šimůnek, Vlček, Ma. Kynkor, Mi. Konykor (87. Benda), Matějka (61. Tošovský).

Klatovy: Valeš - Ferko, Šoul, Marek (73. Holík), Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík (90. Hošek), Vacek (63. Málek), Brabec, Lukeš.