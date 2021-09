Zas a znovu. Tochovice zaspaly začátek duelu a než se vzpamatovaly, prohrávaly 0:2. „Do zápasu vstoupíme tak, jako bychom ho hráli poprvé. Koukáme po sobě jak pitomci a prohráváme,“ nechápal Petr Jendruščák. „Všichni jsme byli motivování, rozcvička dobrá, ale pořád neustále doháníme soupeře,“ přitakal k němu jeho jmenovec Sirotek. Podobná situace, kdy Tochovice zkraje zápasu inkasovaly se totiž udála už minulý týden v Kolíně.

Zatímco na východě Čech stihli Tohovičtí snížit ještě v úvodní čtvrthodině, nyní se o kontaktní branku postaral v 31. minutě Jendruščák, když chytře přeloboval gólmana. Domácí celek ale od začátku sezony sráží problémy v defenzívě. Soupeři z Horek nad Jizerou prakticky daroval minimálně dvě branky a další byla na půl vlastní.

Přitom až doteď měly Tochovice problém spíš v zakončení. Nyní tomu bylo naopak. „Máme v obraně hrozné díry. Musíme na ní zapracovat, protože dostávat v každém zápase čtyři góly, je strašné,“ žehral Sirotek. „Leží na nás deka. Prohráváme utkání, které bychom nemuseli. Dostáváme góly ze všeho. Těžko můžeme vyhrávat, když každý zápas dostáváme čtyři nebo pět branek,“ štvalo po zápase Jendruščáka.

Právě oni dva hnali Tochovice za dalším bodem v divizi. Sirotek srovnal po přestávce krok za domácí šťastným gólem o tyč. Brankář Kirill Durov sice míč vyrazil, ale ten se odrazil zpět od brankové konstrukce k němu a od něj putoval do brány. V závěru pak další ztrátu z penalty smazal Jendruščák. S rychlou a definitivní odpovědí však přišel Dudla a bylo rozhodnuto.

„Na každý gól se nadřeme a soupeři skórují z každé menší šance. Pro mě i remíza by byla teď málo. O to je to smutnější,“ soptil Jendruščák. „ Kromě zápasu ve Velkých Hamrech jsme v zápase nevedli a doháníme manko, což nás stojí mnoho sil,“ přidal se Sirotek. Tochovice jsou nadále poslední. Za sedm zápasů inkasovaly už alarmujících 24 branek, i když jak jejich hráči přiznávají, s tím do toho místní fotbalisté šli. „Myslím, že je lepší, když zápas skončí 4:3 než 1:0,“ uzavřel Sirotek. Jak pro koho ale.

Tochovice – Horky nad Jizerou 3:4 (1:2)

Branky: 31. a 83. (pen.) Jendruščák, 55. Sirotek – 2. Zörkler, 13. Mbah, 65. Bukayoko, 87. Dudla. Rozhodčí: Mazanec. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Tochovice: Beran – Vokurka, Pazderník, Balík, Jendruščák, Sirotek, Vašek, J. Čížek (65. M. Čížek), Dušek, Sýkora (65. Sýkora), Benda (90. Janů).