Jako první se jim do cesty postaví pražská Aritma, tedy tým, který bude pro Tochovice nový. V loňské sezoně navíc skončil šestý. Na úvod tedy soupeř z řady těch těžších. Mnoho celků ze skupiny A ale bude neznámých pro obec na Příbramsku neznámých. „Myslím si, že nové týmy a stadiony budou pro nás zajímavé,“ řekl Černý. „Soupeře poznáme po pár kolech. Můžeme se kouknout na jejich zápasy. Kromě Aritmy se budeme moci podívat zpětně, jak náš soupeř hrál. Oni taky nevědí, jak my hrajeme, což je naše výhoda. Na to, jak jsme skončili v divizi, tak máme hodně fotbalový tým,“ doplnil trenér Erik Šlechta.

V minulé sezoně se Tochovice zachránily v divizi až na poslední chvíli. V letošním roce touží mít jiné starosti. „Chceme určitě začít lépe než loni, abychom měli klidnější průběh sezony, protože mančaft máme dobrý,“ podotkl předseda Tochovic. Cílem pro letošní sezonu je uhrát klidný střed tabulky a bez problémů se vyhnout sestupu. „Kdybychom byli do desátého místa, bylo by to super. Soupeře nějakým stylem známe, protože s některými jsme hráli přátelská utkání. Naše výhoda by mohla být, že by nás někteří mohli podcenit,“ mínil Černý.

Tochovice se ale budou muset v nové sezoně obejít bez Jiřího Vlčka a Stanislava Vokurky, kteří odešli do Písku zahrát si vyšší soutěž. V případě druhého jmenovaného se jedná o půlroční hostování. Opačným směrem pak zamířili sourozenci Michal a Martin Kynkorových. Další novou akvizicí je 18letý Roman Halamai z Metalurgu Záporoží.