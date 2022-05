„Náš výkon nekoresponedoval úrovni divize. Byli jsme slabí, kombinace nám vázla. Zápas dopadl spravedlivě,“ uvedl trenér Tochovic Marek Zárybnický. Podle něj mohli dostat jeho svěřenci ještě víc branek, Letohrad ale vsítil pouze čtyři. Na vině jsou chyby jednotlivců, které sráží srdnatě bojující vesničku z Příbramska. Málokdo by nováčka soutěže přehrával systémově nebo rychlostně, většina gólů padá po zaváháních, které soupeři nemilosrdně trestají.

Letohradu vyšly skvěle vždy začátky obou poločasů. Už ve druhé minutě otevřel skóre Počtýnský a stejný časový úsek potřeboval po změně stran i Zbudil. V pohodě hrající domácí tým následně přidal ještě další dvě branky. Čtvrt hodiny před koncem zvyšoval Nágl a ještě v nastavení se prosadil Kabourek, který tak stanovil konečné skóre 4:0.

„Kvalita soutěže je dobrá, a pokud se nepřipravíme, nenastavíme dobře v hlavě, tak těžko budeme vzdorovat,“ řekl tochovický kouč. Přitom i přes porážku jsou jeho svěřenci ve hře o záchranu a stále mohou napsat veselou tečku za touto sezonou. „Sice jsme prohráli 0:4, ale pořád se můžeme porvat o záchranu. Bojovat budeme do posledního dechu!“ prohlašuje 49letý kouč.

Tochovice sráží i užší kádr. „Jeho šířka je nějaká a musíme to přijmout jako fakt. Možná můžeme být rádi, že se středeční duel odložil, protože by nás bylo jen tak tak,“ řekl Zárybnický. Ve středu totiž byla původně naplánována veledůležitá dohrávka s Kutnou Horou, avšak déšť a voda na hrací ploše byly opět proti a další, v pořadí uždruhý, náhradní termín je tentokrát 18. května od 18 hodin. Dle slov trenéra by ale bylo slabé soustředit se na duel o záchranu pouze k tomuto utkání.

Letohrad – Tochovice 4:0 (1:0)

Branky: 2. Počtýnský, 47. Zbudil, 75. Nágl, 90+2. Kabourek. ŽK: 2:1. Diváci: 198.

Tochovice: Beran – Vokurka, Pazderník, Balík, Jendruščák (55. Krotký), Sirotek, Čížek, Dušek, Matoušek, Vlček (71. Ivaník), Tošovský.