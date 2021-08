/FOTOGALERIE/ Sobota 21. července 2021. Den, který se zapíše do historie fotbalu v Tochovicích. Celek z Příbramska sehrál své vůbec první utkání v divizní soutěži. V rámci prvního kola nového ročníku skupiny C se představil ve Velkých Hamrech, odkud si odvedl bod za remízu 2:2.

Divize C Velké Hamry - Tochovice 2:2 | Foto: Deník/Josef Březina

„Většina týmu si takovou soutěž zahrála poprvé v životě. Všichni jsme se moc těšili a udělalo to na nás velký dojem. Do zápasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit a jdeme si to užít. Kluci předvedli poctivý týmový výkon, tvrdě makali a odměnou byl bod, se kterým jsme spokojeni,“ cenil si trenér Marek Zárybnický.