Pech je kmenovým hráčem Českých Budějovic. Ačkoliv na jihu Čech podepsal již profesionální smlouvu, tak mezi muži zatím prostoru nedostává. V letošní sezoně nastoupil za rezervu Dynama pouze do jednoho utkání v ČFL. „V Adamovi vidíme velký potenciál a všichni si budeme přát, aby jeho fotbalový talent v Dynamu dále rostl a aby se jednou dokázal prosadit i v ligovém A-týmu. Má pro to ty nejlepší předpoklady," řekl tehdy sportovní ředitel klubu Tomáš Sivok na Pechovu adresu.

Na tu si ale bude muset počkat, protože nyní zbytek sezony stráví 18letý teenager v Tochovicích, kde by měl dostat rozhodně více prostoru se ukázat. Bude hrát totiž pod vedením trenéra Erika Šlechty, pod kterým hrával dlouhá léta v mládeži, takže kouč divizního celku ví, co od mladé pušky čekat.

Pech začal s fotbalem v Sedlčanech, kde hrál v přípravce, v žácích se pak posunul do Příbrami. U Litavky působil až do dorosteneckého věku. V kategorii do 19 let si ho loni vyhlédly České Budějovice, které mu následně nabídly i profesionální smlouvu. Nyní ho čeká nová štace v Tochovicích.