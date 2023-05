Černé jaro pokračuje a trvá dál. Fotbalisté Tochovic prohráli už šestý zápas v řadě a celkově osmý z deseti ve druhé polovině sezoně. Tentokrát jejich zmar prohloubily Katovice. Čtvrtému celku vyšel vstup do utkání, který hosté marně dotahovali a nakonec odešli těsně poražení 3:4.

Tochovičtí zažívají hrozné jaro. | Foto: Ondřej Jícha

Katovice vedly už od samého začátku. Jejich střelec Uher stihl zkompletovat hattrick už do 22. minuty. Když se Tochovice dostaly vždy na dostřel, tak jim soupeř unikl a takhle pokračoval celý zápas. Třetí snížení Sirotka přišlo až v závěru, nicméně domácí celek si po divoké přestřelce vedení uhlídal.

„Náš klasický zápas. Tvoříme, hrajeme a potom namažeme soupeři na góly. Jsou to strašně laciné chyby, co děláme. S tímhle je strašně těžké bodovat, když soupeři darujeme tři góly. Věděli jsme, co budou Katovice hrát a stejně jsme je nedokázali ze začátku ubránit. Do ofenzivy tam byly dobré věci, jen chtělo ještě pár šancí dotáhnout do gólu,“ komentoval utkání trenér Tochovic Erik Šlechta.

„Začátek jsme měli dobrý a šli rychle do dvoubrankového vedení. Místo, abychom hráli stejně dál, nechali jsme si dát branku na 2:1. Naše zápasy doma jsou v poslední době jedno velké drama. Tento jsme měli zvládnout s vyšší výhrou. Šance jsme na to měli, ale bohužel to bylo drama až do konce. Tochovice hrály dobrý fotbal. Mají tam šikovné hráče, dobře kombinují, dokážou být tvrdí, což nám dělalo problémy. Hráli jsme na brejky, které nám vycházely. Jen jsme měli dát více gólů, klidně šest či sedm a nepřipustit závěrečné drama. Dostali jsme zbytečné góly, jeden byl dokonce vlastní,“ shrnul katovický kouč Přemysl Šroub.

Katovice - Tochovice 4:3 (3:1)

Branky: 7., 9. a 22. Uher, 75. Habor - 14. Šimůnek, 59. Čížek, 88. Sirotek. ŽK: 0:1 (Sirotek). Rozhodčí: Cihlář - Kubec, Kastl. Diváci: 290.

Katovice: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík - L. Bálek (91. Kostka), Kotrba, Kahuj, D. Bálek (76. Repa) - Uher (91. Sládek) - Habor (78. Motl).

Tochovice: Hauser – Huňa (30. Tošovský), Jendruščák (83. Benda), Dušek, Mourek, Čížek, Šimůnek (37. Hadáček), Sirotek, Ma. Kynkor, Mi. Kynkor, Vlček.