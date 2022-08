Běží třicátá minuta zápasu. Jakub Tošovský zajel skluzem do soupeře a v tu chvíli utkání pro oba skončilo. Domácí hráč viděl nejprve za svůj čin žlutou kartu, následně ale rozhodčí svůj verdikt změnil a vytasil červenou. Čtyřiadvacetiletý fotbalista tam zamířil do sprch. Jeho soupeř si z utkání odnesl přetržené vazy v kotníku. Také on si rovněž dlouho nezahraje, byť ze zdravotních důvodů.