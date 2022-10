„Strašně špatný start, kdy jsme si nechali dát laciné góly po pravé straně,“ komentoval úvod zápasu kapitán domácího celku Petr Sirotek. Poločas hrůzy byl přitom teprve v polovině. Fanoušci i hráči mají ještě v paměti katastrofální jarní dohrávku s Kutnou Horou. Tehdy Tochovice v důležitém utkání prohrávaly 0:3 a do konce poločase se dokázaly vzpamatovat, tentokrát ale Katovice do přestávky skórovaly čtyřikrát a bylo prakticky hotovo.

„Jakmile dostaneme gól, tak se nám všechno sesype,“ řekl s devíti zásahy nejlepší střelec týmu a druhý v celé divizi. Rovněž podotkl, že v případě Tochovic hraje velkou roli, kdo v jejich zápasech skóruje jako první. V posledních kolech vyjma Petřína se právě jedná většinou o jejich soupeře.

Duel s Katovicemi nabídl podobný průběh, jak s béčkem Příbrami. Po přestávce Tochovice ožily a díky dvěma zásahům Sirotka snížily, ale bylo příliš pozdě. „Špatně se nám to dohánělo. Už jsme neměli co ztratit, zase jsme ale nechtěli prohrát o šest gólů. Co nás zdobilo v zápase s Petřínem, nám chybělo,“ uvedl tochovický kapitán. Rozdíl mezi oběma týmy byl vidět zejména v osobních soubojích, ve kterých domácí propadali. Hosté v závěru pečetily výhru dalším gólem a nakonec vyhráli 5:2.

Tochovice – Katovice 2:5 (0:4)

Branky: 59. a 72. Sirotek – 13. Kostka, 24. Bálek, 39. Chylík, 45. Štěch, 81. Habor. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Švorc – Hes, Chládek. Diváci: 100.

Tochovice: Beran – Dušek, Hadáček, Mi. Kynkor, Mourek (59. Matoušek), Ma. Kynkor (89. Benda), Pech (83. Krotký), Sirotek, J. Čížek, Jendruščák, M. Čížek.