Krátkodobý výpadek jako obraz reality a bezmoci. Fotbalisté Tochovic drželi 55 minut možná poslední naději na zvrat v letošní sezoně, jenomže pak přišel výbuch a o chvíli později prohrávali 0:4. Domácí debakl pak mírnil čtvrt hodiny gólem z penalty Petr Sirotek, nicméně sestup z divize dostává čím dál tím reálnější obrysy.

Fotbalisté Tochovic. | Foto: Zdeněk Brož

„Těžko se zápas hodnotí,“ hledal slova Sirotek. Černou desetiminutovku domácích odstartovalo jednak zranění Václava Janů. „On je naším motorem obrany,“ podotkl 22letý střelec Tochovic. Následně se Demeter trefil nádherně přes zeď z přímého kopu a začala zkáza, ve které hosté zdecimovali soupeře.

„Gól na 0:1 nás zlomil,“ přiznal Sirotek. Domácí v tu chvíli věděli, že je zle, ale že přijde tak brutální debakl asi nečekal nikdo. „Přitom jsme první poločas zvládli docela dobře,“ posteskl si tochovický kanonýr. I on musel na hřišti sledovat, jak Petřín přidává jednu branku za druhou a zastavil se až na čísle čtyři.

Až čtvrt hodiny před koncem se mu podařilo snížit trefou z penalty. Jednalo se však pouze o korekci výsledku. Pád Tochovic do krajského přeboru se neodvratně blíží. „Snažíme se ale hrát pořád stejně. Kombinačním fotbalem, kterým se chceme prezentovat. Už tam ale není taková motivace s tím, že to je daleko. Už nejedeme na krev,“ připustil Sirotek. Vzhledem k losu asi všichni uvnitř klubu tuší, že pád do nižší soutěže je nemine.

Tochovice – Petřín Plzeň 1:4 (0:0)

Branky: 75. Sirotek (p) – 55. Demeter, 61. Šimáně, 62. Zajíček, 65. Tříska. Rozhodčí: Eibl -Tupý, Izugrafov. Diváci: 120.

Tochovice: Beran – Janů (55. Benda), Jendruščák (68. Tošovský), Dušek, Mourek (68. Hadáček), Čížek, Šimůnek, Sirotek, Ma. Kynkor, Mi. Kynkor. Vlček.