„Těším se na to. V Benátkách jsou nejvyšší ambice a výborné podmínky pro trénování a pro práci. Na práci se moc těším,“ nezastírá po posunu do divize Staněk. Jeho kroky míří do Benátek nad Jizerou, které v uplynulém ročníku skončily v divizi C na šestém místě. Na pozici trenéra vystřídá Staněk dosavadního lodivoda Radka Lacinu.