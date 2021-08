Úspěšná tradice je pro všechny zavazující, hlásí sedlčanský trenér Ladislav Šach

Nadcházející podzimní část sezony 2021/2022 se z pohledu Tatranu Sedlčany ponese v duchu dovršení významného milníku. V letošním roce je to přesně sto let, co se klub poprvé objevil na fotbalové mapě.

Sedlčanský trenér Ladislav Šach. | Foto: David Štverák

„Pro všechny z nás je to zavazující, protože by měla být povinnost pokračovat v úspěšné tradici sedlčanského fotbalu,“ říká trenér divizního A-mužstva Ladislav Šach. V Sedlčanech byly k tomuto výročí připraveny i velkolepé oslavy, jenže zmařila je pandemii. I tak se ale fanoušci mají na co těšit. „Během utkání třetího kola s Lomem proběhne historická výstava a křest knihy,“ prozrazuje Šach. Předseda Dobříše Martin Hemr před startem sezony: Nejhorší snad už máme za sebou Přečíst článek › Ten bude v sezoně disponovat výrazně omlazeným kádrem s nováčky Krotilem, Habartem nebo Hanušem. Počítat naopak dále nemůže s brankářem Filipem Dřevojanem, obráncem Řehákem a záložníkem Kryštofem Kvěchem, kteří změnili dres. Dobrou zprávou pak je, že po zranění se pomalu vrací Haas s Pavlem Lípou. „Mladí hráči se musí ještě postupně obouchat. Budeme se ale snažit hrát kvalitní a atraktivní fotbal, který nás, věřím, dovede ke klidné záchraně,“ přeje si kouč. „Hlavní je, aby se už konečně dohrála celá sezona,“ dodává. PODZIMNÍ LOS DIVIZE – SKUPINA A • 1. kolo (31. 7. – 1. 8.): Mar. Lázně – Přeštice, Petřín – Cheb, Beroun – J. Hradec, Hořovice – Doubravka, Rokycany – Lom, Klatovy – Budějovice B, Mýto – Katovice, Sedlčany – Soběslav • 2. kolo (7. – 8. 8.): Č. Budějovice B – Cheb, Přeštice – Rokycany, Katovice – M. Lázně, Klatovy – Mýto, Doubravka – Petřín, Soběslav – Hořovice, Lom – Beroun, J. Hradec – Sedlčany. • 3. kolo (14. – 15. 8.): Rokycany – Katovice, Petřín – Soběslav, Beroun – Přeštice, M. Lázně – Klatovy, Hořovice – J. Hradec, Cheb – Doubravka, Sedlčany – Lom, Mýto – Č. Budějovice B. • 4. kolo (21. – 22. 8.): Přeštice – Sedlčany, Č. Budějovice B – Doubravka, Katovice – Beroun, Klatovy – Rokycany, Soběslav – Cheb, Lom – Hořovice, J. Hradec – Petřín, Mýto – M. Lázně. • 5. kolo (28. – 29. 8.): Rokycany – Mýto, Beroun – Klatovy, M. Lázně – Č. Budějovice B, Petřín – Lom, Hořovice – Přeštice, Cheb – J. Hradec, Doubravka – Soběslav, Sedlčany – Katovice. • 6. kolo (4. – 5. 9.): Mar. Lázně – Rokycany, Č. Budějovice B – Soběslav, Přeštice – Petřín, Katovice – Hořovice, Klatovy – Sedlčany, Mýto – Beroun, J. Hradec – Doubravka, Lom – Cheb. • 7. kolo (11. – 12. 9.): Beroun – Mar. Lázně, Petřín – Katovice, Hořovice – Klatovy, Cheb – Přeštice, Doubravka – Lom, Soběslav – J. Hradec, Rokycany – Č. Budějovice B, Sedlčany – Mýto. • 8. kolo (18. – 19. 9.): Mar. Lázně – Sedlčany, Budějovice B – J. Hradec, Rokycany – Beroun, Přeštice – Doubravka, Katovice – Cheb, Klatovy – Petřín, Mýto – Hořovice, Lom – Soběslav. • 9. kolo (25. – 26. 9.): Beroun – Budějovice B, Petřín – Mýto, Hořovice – M. Lázně, Doubravka – Katovice, Soběslav – Přeštice, J. Hradec – Lom, Cheb – Klatovy, Sedlčany – Rokycany. • 15. kolo (28. 9.): Petřín – Č. Budějovice B, Doubravka – Sedlčany, Soběslav – Beroun, J. Hradec – Rokycany, Lom – Mar. Lázně, Přeštice – Mýto, Katovice – Klatovy, Cheb – Hořovice. • 10. kolo (2. – 3. 10.): Mar. Lázně – Petřín, Beroun – Sedlčany, Č. Budějovice B – Lom, Přeštice – J. Hradec, Katovice – Soběslav, Klatovy – Doubravka, Rokycany – Hořovice, Mýto – Cheb. • 11. kolo (9. – 10. 10.): Petřín – Rokycany, Hořovice – Beroun, Doubravka – Mýto, Soběslav – Klatovy, Lom – Přeštice, Cheb – Mar. Lázně, J. Hradec – Katovice, Sedlčany – Č. Budějovice B. • 12. kolo (16. – 17. 10.): Mariánské Lázně – Doubravka, Beroun – Petřín, Č. Budějovice B – Přeštice, Katovice – Lom, Klatovy – Jindř. Hradec, Rokycany – Cheb, Sedlčany – Hořovice, Mýto – Soběslav. • 13. kolo: (23. – 24. 10.): Petřín – Sedlčany, Hořovice – Č. Budějovice B, Doubravka – Rokycany, Soběslav – Mar. Lázně, Lom – Klatovy, Přeštice – Katovice, Cheb – Beroun, J. Hradec – Mýto. • 14. kolo (30. – 31. 10.): Mar. Lázně – Jindř. Hradec, Beroun – Doubravka, České Budějovice B – Katovice, Hořovice – Petřín, Klatovy – Přeštice, Mýto – Lom, Rokycany – Soběslav, Sedlčany – Cheb.

