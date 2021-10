Po prohře s Budějovicemi je vaše situace hodně vážná. Bijete už na poplach?

Kritická je dost. Pořád nás ale čeká zápas s Hořovickem a Chebem, kde pro nás můžeme nejhorší můžeme situaci odvrátit.

Brankář Tomáš Glogar říkal, že si na Hořovicko věříte. Bude pro vás zápas s ním odrazový můstek k lepším výkonům?

Pevně věřím, že ano, že je porazíme. Výhra nás nakopne a do konce podzimu uděláme ještě nějaké body.

Bude se jednat o zápasy pravdy?

Souhlas. Bude se jednat o rozhodující zápasy i z hlediska, jakou si připravíme pozici pro jaro.

Hapruje vám obrana. I přes dva vstřelené góly Budějovicím jich dáváte málo. Co do těch dvou zápasů zlepšit?

Nasazení a větší chuť po vítězství. Pak přijde výhra. Chyby se udělají vždycky, ale trošku to zlomit a jít tomu naproti. Snad přijde výhra.

Máte pouze dvě remízy. Čím to, že se vám stále nedaří vyhrát?

Kdybych věděl, jak z toho ven, tak bychom tak učinili. Měli jsme špatný vstup do sezony. Do toho málo trénujeme a pak se všechno sečte.

Přeci jenom musíte vědět, co vás trápí ne?

Malá tréninková účast, trošku větší nasazení v nich. Když budou lepší a kvalitnější a pak přijde všechno samo.

Teď jste navíc přišli i o obránce Jaroslava Repetného. Je to vrchol zmaru, že se vám nedaří po všech stránkách?

Je to smůla, ale co jsem se ho ptal, tak by se nemělo jednat o nic vážného a brzy by se měl dát dohromady a pomůže nám.

Kdo by vám mohl výrazně pomoci, jsou fanoušci. I za současné situace vám výrazně pomáhají a podporují vás …

Fanoušci jsou pro nás důležitým faktorem. Za celý podzim nás nezklamali. I když jsme prohrávali 0:4, tak byli slyšet. Jsou asi jediní, kteří fungují bezchybně v téhle sezoně.