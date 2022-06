Ráz utkání určil už začátek zápasu. Domácí Jakub Moravec vystihl malou domu svého jmenovce Tošovského a i s lehkou pomocí brankáře Ondřeje Berana otevřel skóre. „Náš gólman trefil míč do něj a pak se míč odrazil do brány,“ přiblížil celou situaci předseda Tochovic Ladislav Černý.

Sotva hosté vstřebali jeden šok, hned vzápětí přišel další, na polovině hřiště zůstal ležet v bolestech kapitán Petr Sirotek, pro něhož kvůli zranění utkání skončilo už po jedenácti minutách. „Má něco s kotníkem, snad to nebude nic vážného. V ten moment to ale nešlo,“ popisoval Černý. Do hry se tak nečekaně brzy musel zapojit Petr Jendruščák.

I s ním na trávníku přihlíželi Tochovičtí dalšímu gólu domácích, kdy na 2:0 přízemní střelou k tyči zvyšoval Tomáš Přibyl. V tu chvíli bylo s hosty zle, navíc za celý první poločas z jejich řad nepřišla, žádná střela, která by vážněji ohrozila Václava Kratochvíla v brance Libiše.

Tochovice mohou zpytovat svědomí i co se týče zakončení. Zkraje druhého poločasu šli dva hráči sami na gólmana, na hranici šestnáctky se ale celá akce zasekla a domácímu gólmanovi pomohlo navrátilci do obrany. „Nedávali jsme góly, na to jsme dojeli,“ smutnil Černý. Libiš vzápětí udeřila potřetí. Přibyl měl moc prostoru, aby centr zleva posadil přesně na hlavu Moravce.

Až za tohoto stavu se podařilo hostům snížit. Vlčkův gól ale pouze zmírnil konečnou porážku 1:3 z pohledu Tochovic. „Herně to bylo dobré, přehrávali jsme je. Oni dozadu nebyli nic moc. Kluci bojovali, odvedli to, co měli. Velké zklamání pro nás,“ komentoval Černý

Jeho tým tak musí v posledním domácím utkání sezony zvítězit, aby mohl pomýšlet na záchranu ve čtvrté nejvyšší soutěži. „ Tak to prostě je. Jedině výhra nás udrží ve hře,“ byl si vědom předseda klubu.

Libiš – Tochovice 3:1 (2:0)

Branky: 4. a 55. Moravec, 26. Přibyl – 59. Vlček. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Míč – Krupka, Suchánek. Diváci: 110.

Tochovice: Beran – Vokurka, Janů, Dušek, M. Čížek (55. Vašek) – Matoušek, Pazderník, Tošovský (86. Matějka), Sirotek (13. Jendruščák (55. Mourek)), J. Čížek – Vlček.