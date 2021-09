Chodíte do posilovny v rámci tréninku? Každý individuálně nebo na tréninku s vlastní vahou.

Na co jste se konkrétně zaměřovali? Hlavně standardní situace. Máme mladý tým, tak máme méně svalové hmoty. Většina týmů nás přehrává v soubojích. Dál auty, rohy a posouvání při hře.

Vůbec poprvé jste inkasovali pouze jeden gól. Jaký to je pocit? Paradoxně jsem dostal jenom jeden, který byl z velké míry můj. Na jednu stranu je to krásný pocit, na druhou stranu se jednalo o mou chybu a za ní se spoluhráčům omlouvám.

Což bylo vidět i na Letohradu, který chtěl ke konci zápasu ubojovat remízu za každou cenu… Většinou jsme měli druhé poločasy lepší a právě i díky fyzické připravenosti. Teď už je to jenom o to, kdy dáte gól.

Fotbalisté Tochovic v duelu s Letohradem (1:1) poprvé v sezoně inkasovali méně než dvě branky. Bohužel pro ně si v závěru poločasu vybral slabší chvilku gólman Ondřej Beran (22) a remízu bral pochopitelně na sebe. Mnohem lepší je fakt, že poslední celek Divize B sehrál v obraně nejlepší zápas. Pomohlo video i rozbor standardních situací. A mělo by přibývat i bodů.

