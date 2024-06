„Bylo důležité udělat výsledek. Tabulku jsme znali,“ řekl druhý asistent trenéra Tomáš Wágner, který tentokrát sledoval utkání spíše zpovzdálí, protože měl v průběhu duelu jednání. I tak ale Příbramští ukončili černou sérii sedmi porážek v řadě v pravý čas včetně vítané pomoci několika hráčů z A-týmu. „Měli jsme tam hráče, kteří by Domažlice B měli porazit,“ řekl k sestavě Wágner.

Příbram potřebovala získat tři body a už v osmé minutě jí zařídil vedení Krch. Na něj pak navázal ještě Hudec a domácí měli do přestávky nadějný dvougólový náskok. Po přestávce se ale začalo z pohledu domácího celku komplikovat, když se poprvé zápase trefil Velfl. Ihned vzápětí se na druhé straně opět prosadil Krch.

„Moře neproměněných šancí. Soupeř dal 2:1, což ho trošku nakoplo. Naštěstí jsme dali třetí gól a hosté pak snížili až v závěru. Mohl to být rozhodně klidnější zápas,“ uvedl druhý asistent kouče. Výsledek mohl skončit klidně vyšším rozdílem, avšak Krameš zahodil všechny šance, do kterých se dostal. „Bohužel není gólový. Místo aby byl zápas rozhodnutý, tak se strachovali až do konce,“ uvedl Wágner.

Za Domažlice ještě snížil podruhé Velfl, víc se mu ale nepodařilo a tak Příbram B po více jak dvou měsících připsala do tabulky důležité tři body. „Úleva to je. Utkání mohlo skončit ještě lepším výsledkem než 3:2. V závěru jsme si ještě zahrávali,“ oddechl si Wágner. Rezervnímu celku od řeky Litavky navíc pomohly i ostatní výsledky, když Katovice remizovaly na pražské Aritmě a Český Krumlov prohrál v Soběslavi. Před oba celky se Středočeši dostali a aktuálně jsou mimo sestupové příčky.

Do zápasu s Domažlicemi se zapojil i brankář A-týmu Martin Melichar, tentokrát ale hrál mimo svou tradiční pozici a podle Wágnera si vedl parádně. „Není to žádné harakiri. Popravdě je dobrý fotbalista i v poli. Někdy mi přijde, že je lepší než já. On si chtěl zahrát. Na něj jenom chvála, hrál dobře, což mě nepřekvapuje. Po zápase říkal, že je unavený, tak jsem mu odpověděl, že to není jako postávat v brance, ale že to je práce,“ řekl na jeho adresu ostřílený kanonýr.

Příbram B – Domažlice B 3:2 (2:0)

Branky: 8. a 56. Krch, 25. Hudec – 53. a 77. Velfl. Rozhodčí: Machýček – Hamouz, Toucha. Diváci: 41.

Příbram B: Bleha – Kareš, Coňk, Melichar (74. Pivetz), Hudec, Krameš (90+2. Papst), 89. Gormický (89. Lisý), Krch, Antwi, Brabec, Fall (46. Koffi).