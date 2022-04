„Je to tak. Důvodem byl nezpůsobilý terén. Na takovém hřišti hrát nešlo, šlo by spíše o zranění. Naštěstí nám volali už ráno, takže jsme do Tochovic ani nejeli,“ uvedl trenér kutnohorské Sparty Jan Holík. „Na hřišti stále voda, Tochovičtí nám poslali video. V noci tam pršelo a pak do toho ještě padal sníh. . Takže na hrací ploše stálo hodně vody. Bylo lepší zápas odložit, než na takovém terénu hrát,“ popsal důvody odložení zápasu kouč Holík.