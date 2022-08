Klíčovým faktorem zápasu byla proměněná penalta. Zatímco v případě Klatov ji v 66. minutě Janda proměnil, tak na straně Tochovic Jendruščák nikoliv. „Druhý poločas byl do této chvíle zase náš, ale po zbytečné penaltě nás soupeř moc už nepustil do ničeho. Ani po vyloučení,“ hlesl trenér Erik Šlechta. V poslední čtvrthodině se museli domácí obejít bez Adama Vacka, který viděl druhou žlutou kartu v zápase a zamířil do šaten. Nicméně i přes početní výhodu nedokázali skórovat.