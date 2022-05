První z klíčových okamžiků v neprospěch Tochovic přišel v 67. minutě, kdy se domácí poměrně šťastně dostali do vedení. „Náš hráč odkopával na malém vápně a trefil soupeře do nohy a od něj se míč odrazil do brány,“ popisoval předseda klubu Ladislav Černý, který byl po rezignaci hlavního kouče Marka Zárybnického tentokrát na lavičce jako asistent trenéra.

Tochovice si uřízly ostudu s Kutnou Horou. Kouč hostů šel do rybníka

Obrat ve skóre Tochovické nerozhodil a šli si za vyrovnáním. Hosté měli ještě jednu gólovou šanci, ale Vlček v ní selhal. Jejich naděje navíc trvala pouze do 79. minuty. Domácí se sice dopustili faulu a hosté měli k dispozici přímý kop. Balík se ale nepochopitelně pustil do řečí se sudím Depešem, dopustil se kritiky a po chvilce diskuze uviděl červenou kartu za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků či gest. „Ty jsi vážně kokot! Jo, slyšel jsi správně!“, uvedl hlavní rozhodčí do zápisu o utkání. „Chtěli jsme jít do tlaku a místo toho jsme obdrželi červenou kartu a do žádného tlaku jsme se ani nedostali,“ smutnil Černý.

Tochovice tak prohrály 1:2 a jejich situace čtyři kola před koncem, kdy jsou stále na hraně, se začíná lámat spíš na sestupovou stranu než na tu záchranářskou. „Na bod jsme měli, ale bohužel. Kluci hráli koncentrovaně a vyrovnaný zápas,“ litoval předseda klubu, který je stále na 13. pozici a nutně by se potřeboval dotáhnout na Náchod před sebou.

Kosmonosy – Tochovice 2:1 (1:1)

Branky: 38. Mašek, 67. Muligan – 34. Ivaník. ŽK: 4:1. ČK: 0:1. Rozhodčí: Depeš – Blatný, Mach. Diváci: 130.

Tochovice: Beran – Vokurka, Ivaník (46. Mourek), Balík, Matoušek, Dušek, Pazderník, Tošovský, Čížek (76. Vašek), Vlček, Sirotek.