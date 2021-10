Už potřetí za sebou dostali "pouze" jednu branku. Přesto se o body se soupeři v lepším případě alespoň dělí. Tochovice prohrály na jeden inkasovaný gól tentokrát v Časlavi. Zlepšená obrana je výrazné plus oproti začátku zápasy. Nyní ale pro změnu začal drhnout útok a zmatky v koncovce.

I po jedenáctém kole Divize C jsou fotbalisté Tochovic stále bez výhry. Na půdě Čáslavi prohráli nejtěsněsnějším rozdílem, když domácím stačila k vítězství jediná trefa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.