Kdy jste začali s přípravou?

Přípravu jsme zahájili 13. července. Na to, že jsme postoupili, jsme tedy měli poměrně dlouhou dovolenou. Ale věřím, že to nebude mít na náš výkon vliv. Oproti loňsku jsme přidali jeden trénink, chodíme tedy třikrát týdně. Už máme za sebou dva přípravné zápasy. V sobotu dopoledne hrajeme generálku s Aritmou.

Co od vyšší soutěže očekáváte?

Je to určitě kvalitní soutěž. Nějaké zápasy jsem na jaře viděl, takže bylo jasné, že s naším kádrem bychom bez doplnění asi měli problémy.

Znamená to tedy, že proběhla obměna. Jak veliká?

Nakonec nebyla až tak velká. Měli jsme vlastně dvě možnosti, jak to udělat. Buď jsme museli přivést pět nových hráčů nebo převzít povinnosti farmy ligové Příbrami. A protože pan Kajgr má s Příbramí dobré vztahy, stali jsme se její farmou. Tím bychom měli mít zajištěn přísun hráčů. Samozřejmě vím, jak dopadly dvě předchozí farmy 1.FK. Votice klesly o několik tříd, Písek loni spadl z ČFL. Bude potřeba domluvit systém, kterým bude spolupráce probíhat. Věřím, že vše bude ku prospěchu nás všech. Kromě dohody s 1.FK jsme však také přivedli dva hráče, od nichž si slibuji posílení ofenzivy – Filipa Dorta, který bude velikou posilou a Karla Krejčího, od nějž si rovněž plánuji posílení především ofenzivní činnosti. Odešel pouze Pastyrik, který bude hrát v Rakousku.

Sám jste zmínil, že farmám Příbrami se v minulosti nedařilo. Nebojíte se, že vás potká stejný osud?

Já věřím, že ne. Nevím, jakým způsobem probíhala spolupráce Příbrami s Voticemi nebo Pískem, ale já mám o fungování nějakou představu. Předpokládám, že spolupráce s 1.FK bude probíhat podobně, jako když jsem u Litavky trénoval B-tým. Před víkendem si vždy sedneme a domluvíme se, kteří hráči nám budou k dispozici. Zároveň jsem ale chtěl mít i bez hráčů Příbrami kádr čtrnácti lidí, abychom mohli držet nějaký tréninkový standard, hrát přípravné zápasy a podobně.

Při širokém vlastním kádru a následném doplnění z Příbrami se však může stát, že někteří hráči si dlouhodobě nezahrají…

I na to jsme samozřejmě mysleli. To nechceme dopustit. Vím, že když k nám pravidelně budou chodit hrát Příbramští, kluci z Nové Vsi budou stát. A to třeba i několik týdnů. Proto jsme vyjednali spolupráci s Horšovským Týnem. Hráči, kteří by výhledově u nás neměli místo v sestavě, by sem šli na hostování a v případě potřeby by se vrátili. Snažíme se to prostě vymyslet ze všech stran. Jak říkám, naší výhodou oproti Voticím a Písku by mohlo být to, že podobně už jsem trénoval příbramské béčko. Mělo by to fungovat.

Jaký budete mít cíl?

Já chci vyhrát každé utkání. Ať hrajeme s kýmkoliv. Věřím tomu, že kluci, kteří přijdou za nás hrát z Příbrami, jsou profesionálové a zápasy odmakají. Věřím, že můžeme hrát špičku divize.

V minulosti se mluvilo o tom, že v Nové Vsi se nemůže hrát vyšší soutěž kvůli nevyhovujícím kabinám. Tento problém je vyřešen?

Naše kabiny opravdu nejsou v úplně ideálním stavu. Trávník máme špičkový, ale zázemí pokulhává. Podle posledních zpráv by se však vše mělo zlepšit a budou se dělat nové kabiny. Šest podzimních utkání ještě odehrajeme v Nové Vsi, kdy se budeme muset smířit se stávajícími podmínkami, ale v říjnu se mají začít stavět nové kabiny. Poslední dva zápasy podzimu tedy odehrajeme v Příbrami a na jaře už půjdeme do nového.