Pouze čtyřikrát odešla Příbram v loňské sezoně bez inkasované branky, což je hodně málo. Tři čistá konta vychytal navíc až na jaře Martin Melichar, který se postavil mezi tři tyče po návratu z hostování ve slovenském Trebišově. V letošní sezoně by rád jejich počet rapidně zvýšil. „Mám velké cíle. „Přál bych si jich alespoň deset. Bylo by to fajn,“ uvedl Melichar.