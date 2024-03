První start za Příbram hned v prvním jarním kole. Fotbalový brankář Matouš Babka se už v Opavě podíval mezi tři tyče, což sám ani nečekal. Na startu druhé půle se ale zranila gólmanská jednička Martin Melichar a po hodině hry musel odstoupit. Místo něj šel 22letý náhradník a mohl být velkým spasitelem. V posledních vteřinách zápasu měl na hlavě vyrovnání, místo toho trefil jen tyč. Hosté tak prohráli ve Slezsku 0:1.

Matouš Babka komentoval první start za Příbram ve druhé lize | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

První zápas a hned obrovská šance. Zkuste popsat situaci?

Stalo se to hodně rychle. Měli jsme roh, poslední minuta. Koukl jsem se na trenéra Krejčího, ten mi jasně ukázal, ať tam jdu, takže jsem nepřemýšlel. Zkusil jsem si počkat na zadní. Dan (Krch) to krásně strhnul. Vokřas (Jan Vokřínek) dal nádherný balón, měl jsem ho na hlavě a bohužel šel do tyčky.

Pro vás první start za Příbram ve druhé lize. Jaké máte pocity?

Hrozně jsem se na něj těšil. V Příbrami jsem udělal kus práce a cítil jsem, že šance může přijít. Jsem rád, že jsem tam mohl jít a pomoct týmu, i když Melimu (Martinu Melicharovi) to nepřeju. Vždy si přejeme to nejlepší.

Obrazem: Gólman Melichar v Opavě nedohrál. Příbram odstartovala jaro prohrou

Úraz, který utrpěl, nedal a musel jste jít do brány. Byl jste nervózní?

Ani jsem neměl čas být nervózní. Okolo šedesáté minuty řekl, že to nejde, tak jsem si vzal dres, rukavice a šel. Kluci mi pomohli a nějak jsem to zvládl.

I tak jste ale v Opavě prohráli 0:1 …

Je to ztráta, což mě mrzí. Chtěli jsme tady udělat body. Jsme tady o dva dny dopředu. Věděli jsme, co hrát. Bohužel nás soupeř potrestal z ojedinělé šance. Příště vyhrajeme.

Už jste měl pár telefonátu. Volal vám i táta. Jaké ohlasy byly?

Řekl mi, že se kvůli nervům dívat nemohl. Vždycky je má, když hraju. Volal mi i brácha. Byl na mě hrdy a nadšený, že jsem tam šel.