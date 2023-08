Další trápení s nováčkem v roli favorita. Fotbalisté Příbrami se opět trápili proti outsiderovi. Zatímco na Žižkově brali nakonec tři body, tak doma s Kroměříží žádný. Hlavní příčinou bylo především žalostné zakončení. Jahić se sice prosadil hlavou, ale jinak se domácí směrem dopředu hlavně trápili a hosté nakonec zvítězili 3:1 a posunuli se v tabulce o bod před Středočechy.

Příbramští fotbalisté doma prohráli po hrozném výkonu s Kroměříží 1:3. | Foto: Zdeněk Brož

Tradice byla naplněna. Příbram opět marně hledala po celý zápas způsob, jak překonat obranu soupeře, který ještě v minulé sezoně hrál nižší soutěž. Stejně jako se na jaře trápila například se sestupujícími týmy Slavií B či Třincem, tak totožný scénář se opakoval znovu v domácím prostředí proti Kroměříži.

Hosté přijeli k řece Litavce s nijak oslnivou taktikou. Dopředu nevymysleli takřka nic, jen pouze vyčkávali na chyby domácích, které přicházeli. První z nich se dopustil brankář Melichar při kombinaci, který po kiksu daroval hanáckému celku vedení. „Jsem rozčarovaný. Zklamali jsme a vůbec si to nedokážu vysvětlit. Něco si říkáme a hrubka Melichara všechno zbortí. Tohle si nemůže dovolit. Chyba, jak při pouťovém zápase. Za mě obrovská omluva všem,“ řekl naštvaně Karel Krejčí.

Domácí kouč musel zareagovat na nepříznivé skóre vystřídáním Aniha za Dudla, kterého musela odvézt sanitka. Nigerijec sice přinesl do příbramské hry oživení, avšak i jeho koncovka je dlouhodobě tragická a jen doplnil mozaiku zakončení domácího celku.

Po přestávce Příbram dlouho hýřila aktivitou a vyrovnání se dočkala vyrovnání zásluhou Jahiće, jenomže o chvíli později přišla další chyba. Po faulu Biricze odpískala sudí Adámková penaltu pro hosty, kterou Chukwudi s přehledem proměnil.

„Pustíme soupeře do brejkové šance a do penalty. Honí se mi spousta věcí. Nechci být vulgární. Takhle se o body nehraje. Je potřeba si sednou na zadek a něco si k tomu říct. Výkon byl špatný,“ zhodnotil bez servítek Krejčí. Tečku za utkáním udělala další rychle hostujícího celku v nastavení. Dočkal do prázdné dokonal zkázu Příbrami a naopak zabalil hostům do Kroměříže tříbodové nadělení.

Příbram – Kroměříž 1:3 (0:1)

Branky: 71. Jahić – 18. Houser, 76. Chukwudi (p.), 90+3. Dočkal. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Adámková – Líkař, Pospíšil. Diváci: 567.

Příbram: Melichar – Fišl, Jahić, F. Matoušek – Nsunzu (46. Nkwinga), Hušbauer, Dudl (31. Anih), Biricz (81. Jandera), Dav. Krch (46. Vokřínek) – Nečas, Wágner.

Kroměříž: J. Dostál – T. Matoušek (86. Vyhlíd), Zavadil, Fulnek, Tiahlo – Cupák, Houser (69. Stoklásek) – Jeleček (69. P. Červenka), M. Jaroň (51. Chukwudi), Kudela (86. Dočkal) – Chwaszcz.