Máte za sebou vítězný zápas s Jihlavou (3:0), ve kterém jste dal dva góly. Jak byste ho zhodnotil? Tak nerodilo se to jednoduše. Vypadá to, že jsme utkání zvládli suverénně, ale přežili jsme nějaké šance v první půli. Melda (Martin Melichar) nás tam podržel proti hlavičce. To byl fantastický zákrok. Jako v Opavě jsme se trošku probudili po přestávce a musím říct, že pak výkony byl lepší samozřejmě.

S jakou mentalitou musí jít člověk na penaltu, když jde na ní druhý zápas po sobě?

Pozitivní jsem byl. Je základ věřit si, když už někdo jde na penaltu. Přiznám se, že jsem ji úplně na poslední chvíli změnil a hrál jsem ji na druhou stranu. Nikdy to nedělám a podle mě je to i blbost, ale teď mi intuice velela doprava ode mě, takže jsem to změnil a vyplatilo se. Kdybych mířil doleva, tak bych dával větší ránu a nedával placírku. Možná jsem viděl, jak tam šel gólman napřed, tak jsem to na poslední chvíli změnil.

Do penalty jste se ale celkově trápili. Trenéři říkali, že zápas byl zejména o běhání, což není úplně vaše doména, protože jste potřeboval podporu.

Tak doména není, to je jasné, ale celkově jsme cítili a o půli jsme si vše řekli na rovinu. Kolikrát to neběhalo, byli jsme takoví vyšťavení, nevím proč. Padlo to na nás. O to víc může být vítězství cennější, že když nám to nešlapalo, jak bychom chtěli, tak se nám to padlo. Druhou půli už to bylo lepší, samozřejmě gól pomůže. Ještě Manu jak přišel, tak měl hned dvě, tři dobré akce, že jsme se trošku udrželi na útočné polovině. I o přestávce jsme si řekli, co dělat víc. Z toho pak plynuly šance.

Foto: Výborný druhý poločas udržel Příbram na čele. Doma porazila Jihlavu

Pak přišel ještě váš druhý gól. Dostal jste krásný centr od Vokřínka, ale jak to bylo?

Gólman vyběhl, chtěl odkopnout balón a dal ho po zemi někam na půlku k Vokřasovi (Janu Vokřínkovi). Využil jsem chytrosti. Už když jsem viděl, že se rozbíhá, tak jsem si chtěl udělat náskok, o ofsajd nešlo. Rozhodl jsem se jít docela brzo tam jít naslepo, ale pak se mi to vrátilo, bylo to těžký pro něj, aby to dal do brány. Ale dal to docela dobře, byl kousek, ale míč by tam nešel. Naštěstí jsem tam byl dřív než stoper.

Takže jeden z těch jednodušších gólů pro vás?

Ve výsledku asi jo, ale když jsem pak hlavou trkal, tak jsem si říkal, že jsem dost blízko tyčce a dost z úhlu. Na chvilku jsem zaváhal, ale v té chvíli si člověk vybaví tolik věcí. Naštěstí jsem to tam uklidil v klidu.

Vyhráli jste 3:0. Opět jste přeskočili Líšeň. Sledujete tabulku, nebo ještě ne?

Tak podívali jsme se. Hráli dopoledne, tak proč se nepodívat. Kouknul jsme se i na tu první penaltu, což bylo hodně sporné. Vyhráli ale 4:0 s přehledem. Pro nás to byla taková motivace, že není na co čekat a musíme vyhrát taky. Jsme zpátky první, což je pozitivní. Řekl jsem si, že devět bodů, co jsem si řekl, že bychom mohli udělat a hlavně na to máme tým, tak jsme potvrdili, že šňůra vítězství může být.