Gól byl umění důrazu vejít do situace. Jak jste ho viděl?

Mně přišlo, že se tam gólman a obránce zastavili, dávali si přednost. Podobný gól, jako jsem dal třeba na Bohemce. Jenom tím, že jsem pořád běžel a dohrával, tak jsem se tam dostal dřív než gólman, který tam vybíhal pozdě. Trošku mi gól darovali, na druhou stranu jsem byl připravený a odměněný.

Co chybělo další gólovce?

Trefit bránu. Myslím si, že na přední tyči bylo místa dost. Tam jsem to i tlačil a netrefil jsem bránu. Tady to má skončit gólem a jsem si toho vědom.

Ve druhé půli bylo vidět, že po 80. minutě docházely síly a začaly se valit útoky na obě strany. Jak jste to viděl z lavičky?

Vnímal jsem to se strachem. Bál jsem se toho, že tam Vlašim něco dotlačí. Na druhou stranu Wagy (Tomáš Wágner) tam měl taky gólovku. Mohli jsme rozhodnout a zlomit utkání na naší stranu. Tím pádem bod musíme brát a připravit se na další zápas s Vyškovem.

Vnímali jste, že Líšeň remizovala a mohli jste skočit na první místo?

To jsme si říkali, ale neměli jsme to tak v hlavách na to, aby nás to svazovalo. Věděli jsme o tom, byla to pro nás extra motivace navíc, nicméně bohužel jsme jenom remizovali, ale nevadí. Jedeme dál a můžeme se tam dostat v příštím kole.

