Dva odlišné poločasy zahrála Příbram v páteční předehrávce proti Prostějovu. V úvodním dějství předvedli domácí mizerný výkon a hodně byli rádi, že se šlo do poločasu za stavu 0:0. Hostům totiž patřilo dvacet minut, kdy byli lepší, nicméně ani oni nedokázali brankáře Melichara pořádně ohrozit. Trenér Karel Krejčí byl hodně rozčarován dosavadním průběhem a tak hráče musel seřvat, aby je probral.

„Cítil jsem, že je mužstvo potřeba probudit. První půle byla hodně mrtvá. Nebyly tam emoce. Byli jsme pasivní. Nikdo tam nemluvil, nikdo to neřídil. Prohrávali jsme souboje, neměli jsme druhé míče. Všechno, na co jsme se týden připravovali, tak tam de facto nic nebylo,“ vysvětloval příbramský kouč, proč musel zvýšit hlas.

Místo nevýrazného Jandery poslal na hřiště Andronikoua, který se po pár vteřinách dostal do šance a tím aktivoval i ostatní spoluhráče. „Tahle akce nás probudila a najednou sebevědomí hráčů rostlo,“ podotkl Krejčí. Rázem se hrálo na jednu bránu a bylo jen otázkou času, kdy Příbram vstřelí vedoucí branku. Stejně jako v utkání s rezervou Sparty či Táborskem si domácí nechali rozhodující zásah do závěru zápasu. V poslední minutě dal první gól mezi dospělými Patrik Švestka.

„Výhra je hodně cenná. Oni dali čtyři góly Líšni, tři Vyškovu. Prostějov nemá vůbec špatné mužstvo a vůbec nepatří tam, kde je a je otázka času, kdy se zvedne. Jsem rád, že ho máme za sebou a že jsme utkání urvali pro sebe. Utkání nás stálo hodně sil,“ přiznal Krejčí. Příbram tak připsala páté vítězství v řadě a v tabulce se posunula na průběžné třetí místo.

