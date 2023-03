Oproti duelu v Karviné nastoupil tentokrát už v základní sestavě a byl hlavním strůjce vítězství. Fotbalový útočník Tomáš Wágner dvěma trefami řídil vítězství lídra ve šlágru druhé nejvyšší soutěže. Jeho góly přinesly výhru 2:0 nad Líšní, které Příbram zase odskočila na rozdíl tří bodů a upevnila si vedení.

Tomáš Wágner po zápase s Líšní | Video: Zdeněk Brož

Dvěma góly jste rozhodl zápas s Líšni. Jaký byl?

Vítězný, takže dobrý. Myslím, že jsme ho měli docela pod kontrolou celý ten čas, co jsme hráli. Jsem spokojený. Od Líšně jsme si pohlídali dlouhé míče a pak už to bylo jenom na nás, jestli něco vymyslíme, což se povedlo.

Dvěma trefami jste si upevnil pozici na čele mezi střelci. Přišly už nějaké ohlasy?

Jak se hraje v televizi, tak lidí píše víc. Asi sledují zápas z pohodlí gauče. Mám tam nějaké zprávy. Důležité ale je, že jsme vyhráli a všichni víme, že jsme hráli s druhým týmem tabulky. Zápas ani ne o tři, ale o čtyři body, protože máme lepší vzájemné skóre. Důležité utkání, které jsme zvládli. Obrovská spokojenost.

Při první trefě vám míč přistál přímo na hlavu …

Lezli jsme tam do brány. Občas takový signál dělá, že tam vymyslíte něco takhle narychlo. Ve čtvrtek jsme si celou akci párkrát nacvičili. Roh byl výborně kopnutý, což je vždycky základ pro branku. Udělal jsem si prostor od hráče, co mě bránil a pak už to nebylo tak těžké.

Jarní šlágr vyzněl jasně pro Příbram. Doma vynulovala bezzubou Líšeň

Druhý gól byl z penalty, což není vždy jednoduchá role. I vy už jste jedno zahodil. Jak jste k ní přistoupil teď?

Kolik je možností? Doprostřed, doleva, doprava. Navíc tam řekly všechny možnosti, které jdou kopnout, i kluci z Líšně. Jsem si nakonec počkal, kam skočí. Neříkám, že to byl takový pomalý rozběh, jak někteří hráči dělají a čekají na poslední chvíle, ale intuitivně jsem si počkal, až uvidím kam půjde a tam to dám.

Dá se ve druhé lize vědět o gólmanech, jak chytají?

Asi dá. Trošku to podceňuji tedy (směje se). Věřím ve své zkušenosti, um, takže to nestudují, ale myslím, že gólmani ano.

Zdravotní indispozice, kdy jste ještě na začátku nemohl hrát, je pryč?

Cítím se dobře na to, že jsem odehrál devadesát minut. Na to, že jsem se čtyři měsíce skoro netrénoval, tak jsem se cítil fajn. Nakonec byl výsledek i výkon byl dobrý, takže asi trénink nepotřebuji. Doufám, že si to pak trenér nebude pouštět (směje se).

Obranu musím pochválit. Hrála zodpovědně a zachovala klidnou hlavu, těšilo kouče

Bylo těžší překonat obránce nebo terén?

Terén byl docela dobrý. Když si vzpomenu na zápas minulý rok se Žižkovem, tak byl horší a zmrzlý. Teď byl sice měkký, ale je to normální po zimě, navíc když půlku dne prší. Zase byl ale docela rychlý pro fotbal. Horší byli možná ti obránci. Nemůžu ale říct, že by byli nějací magoři, naopak v pohodě. Férové na obě strany.

Je v týmu cítit návrat na vlnu bez porážky?

Nemůžu klukům vytknout nic. Ani v Karviné. Říkal jsem, že ohledně nasazení a bojovnosti nemůžu proti nim říct. Všichni tam odevzdali sto procent, akorát jsme neodvedli body. S Líšní jsme do toho vstoupili úplně stejně, což je super. Nechali jsme tam všechno, co v nás bylo. V závěru jsme trošku polevili, protože si chceš užít konec, když vyhrávat. Když tam takhle necháme všechno, tak nějakou kvalitu přidáme a můžeme dělat body.