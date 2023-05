Jednoznačné derby! Fotbalisté Vlašimi zválcovali Příbram na její půdě 3:0 a prohloubili její černou sérii, sami naopak po třech utkáních bodovali naplno a přiblížili se středočeskému rivalovi na rozdíl pěti bodů. Hosté od začátku dokonce dominovali a zaslouženě si došli pro vítězství, což uznal i trenér domácího celku Karel Krejčí, který tak zažil hořkou premiéru před vlastními fanoušky.

Příbram doma prohrála s Vlašimí 0:3 | Foto: Jan Vostrý

„Těžko se mi utkání hodnotí. Předpokládali jsme, že sehrajeme lepší zápas. Vlašim ale ukázala, že má velmi silný tým, který skládá dva roky. Na každém postu ukázala kvalitu a zaslouženě vyhrála,“ uznal Krejčí na pozápasové konferenci. Vlašim se na Příbram perfektně připravila a ač se mohl zdát první poločas jako vyrovnaný, tak měla jednoznačně navrch. „Dominovala, na balónu byla silná. Její výkon byl hodně zajímavý. Dali jsme si dva polovlastní góly,“ pokračoval dál nový hlavní kouč domácího celku.

„První poločas byl z obou stran dobrý – nahoru, dolu. Využili jsme dvě ztráty Příbrami, kdy jsme šli do rychlého protiútoku a potrestali jsme je. Mohli jsme přidat ještě třetí gól a bylo by to fajn. Vítězství se ale nerodilo jednoduše,“ komentoval asistent trenéra Vlašimi Dušan Binder. Domácí zahrozili ještě do přestávky Vokřínkem a Čejkou, nicméně hosté obě šance ustáli a šli do šaten s dvou brankovým náskokem.

„Kluky jsem nabádal, ať zjednodušíme hru, dostaneme míče za jejich obranou linii. Prosadili jsme se, ale finální řešení chybělo. Pak jsme začali riskovat a soupeř chodil do nebezpečných brejků. Třetím gólem utkání definitivně rozhodl,“ konstatoval Krejčí. „Víceméně jsme se tím uklidnili. Příbram měla opticky míč víc na nohou. K něčemu vážnějšímu jsme jí ale nepustili. Tři body se vezou do Vlašimi a hlavně Suchič (Jan Suchan) dal zase branku,“ přidal se Binder a narážel na fakt, že vlašimský kapitán se dostal opět do čela tabulky střelců, čímž vyhrál i souboj s domácím Tomášem Wágnerem.

Příbram tak prohrála třetí zápas v řadě se strašným skóre 2:9. Jen díky shodě výsledků ostatních konkurentů se drží na třetím místě zaručující baráž. Na ní už ale začíná tlačit i Vlašim, jež se středočeskému rivalovi přiblížila na rozdíl pěti bodů a její sen o fantastické jízdě a účasti prolínací soutěži dostává reálné obrysy.

Příbram – Vlašim 0:3 (0:2)

Branky: 16. Smejkal, 34. Suchan, 83. Musil. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Vokoun.

Příbram: Melichar – Čejka, Stropek, Fišl, Vokřínek (86. Jahić) – Mašek (86. Antwi), Langhamer (78. Šimáček), Petrák (86. Švestka), Youssef (46. Anih), Zeronik – Wágner.

Vlašim: Vágner – D. Vala II, Halinský, Nogha, Heppner (60. Musil) – Solomon (86. Janda), Křišťan (86. Vilotić), Suchan, Rigo (60. Onije), Horský – Smejkal (72. A. Svoboda).