Na druhou stranu i Příbram čeká obtížný test. Vyškov dorazí ke vzájemnému měření sil povzbuzen o pohárovou výhru nad Jabloncem. „S ním to bude těžký zápas,“ prorokoval trenér Tomáš Zápotočný už po utkání ve Vlašimi a jakoby tušil, že by mohlo dojít na severu Čech k překvapení. Soupeř ale přijede k řece Litavce notně oslaben. Chybět mu budou opory ve středu zálohy Lahodný, Krška a Fofana.

Bod musíme brát. První místo jsme v hlavách neměli, říká Osmančík

Do Příbrami odjedeme předvést poctivý výkon a víme, že teď má fazónu. Z jedenácti zápasů prohrála jediný a má stejně bodů jako my. Chceme udělat všechno proto, abychom s nimi zůstali minimálně bodově stejně, ale ještě nejlépe, abychom je přeskočili,“ potvrdil nepřímo Trousil, že do vyškovská výprava nepřijede v ustrašené náladě nebo s přehnaným respektem.

Trousil by rád zlomil parádní bilanci Příbrami v domácích zápasech, kdy na vlastním hřišti třikrát vyhrála a remizovala a rád by ji přichystal první porážku. „Máme teď typologicky vysoké hráče, kteří by souboje s těmi silovými soupeři mohli zvládat. Věřím, že kluci předvedou v obraně takový výkon, jako teď dvakrát po sobě,“ uvedl kouč Vyškova. Na druhou stranu Zápotočného svěřenci by rádi uhájili domácí neporazitelnost i s povoleným dopingem, který má být mohutná podpora v hledišti. „Ať hlavně přijdou fanoušci,“ vyslovil přání příbramský kouč už ve Vlašimi.

Příbram navázala spolupráci se sázkovou kanceláří Tipsport